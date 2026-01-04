Gospodarz Oscarów zaskoczył dramatyczną rolą. Nowa ścieżka kariery?

W "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" O’Brien wciela się w terapeutę głównej bohaterki, którą wykreowała Rose Byrne. Kobieta boryka się z bliżej niesprecyzowaną chorobą córki. Opieka nad dziewczynką zaczyna pochłaniać całe jej życie i reszty sił.

W swoim podcaście "Conan O’Brien Needs a Friend" komik zdradził, że bohater, w którego się wcielił, jest jego przeciwieństwem na wielu polach. "[Aktorstwo dramatyczne] nie było drogą kariery, którą planowałem lub chcę powtórzyć. Jednak pokochałem ten scenariusz, kocham reżyserkę i, podobnie jak inni ludzie na świecie, oddaję hołd Rose Byrne".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" [trailer] materiały prasowe

Rozdanie Oscarów odbędzie się w nocy z 15 do 16 marca 2026 roku. O'Brien powróci jako jej gospodarz.

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła": O filmie

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" to emocjonalny rollercoaster o kobiecie, która każdego dnia toczy walkę z rzeczywistością, rozpadającym się życiem i własnymi granicami wytrzymałości. Kiedy jej córka zapada na tajemniczą chorobę, a mąż znika w interesach, świat Lindy zaczyna się walić, zamieniając jej codzienność w bieg z przeszkodami, którego nie da się ukończyć.

Reżyserka Mary Bronstein, czerpiąc inspirację z własnej historii, i producent Josh Safdie ("Nieoszlifowane diamenty", "Wielki Marty") serwują kino, które obala mit doskonałego macierzyństwa i zostawia widza bez tchu.

Byrne otrzymała za swoją rolę Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie i nominację do Złotego Globu. Jest także na dobrej drodze do swojej pierwszej nominacji do Oscara.

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" w kinach od 20 lutego 2026 roku.