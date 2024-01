"Wróg" - 5 stycznia

"Wróg" to najnowszy film w reżyserii Gartha Davisa z Paulem Mescalem i Saoirse Ronan w rolach głównych. Junior i Hen to małżeństwo z siedmioletnim stażem, które prowadzi samotne życie na odosobnionej farmie. Pewnego dnia do drzwi ich domu puka nieznajomy o imieniu Terrance. Przynosi wiadomość, która wywraca ich życie do góry nogami. Junior został losowo wybrany do wzięcia udziału w podróży na krążącą wokół Ziemi dużą, eksperymentalną stację kosmiczną. Aby Hen za nim nie tęskniła, kobieta będzie miała zapewnione towarzystwo w postaci... androidowego sobowtóra jej męża. I które zmusi ją do podjęcia przełomowej decyzji.

Reklama

Film "Wróg" dostępny na Prime Video od 5 stycznia.

"Jurassic World: Dominion" - 8 stycznia

"Jurassic World: Dominion" rozgrywa się cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii.

To trzecia część niespodziewanego hitu kasowego z 2015 roku - "Jurassic World". W głównych rolach Chris Pratt i Bryce Dallas Howard.

Film "Jurassic World: Dominion" dostępny na Prime Video od 8 stycznia.

"Role Play" - 12 stycznia

Emma (Kaley Cuoco) ma wspaniałego męża i dwójkę dzieci. Razem mieszkają na przedmieściach New Jersey. Ma też sekretne życie - jest zabójczynią do wynajęcia. Jej tajemnica wychodzi na jaw, gdy wraz z mężem postanawia urozmaicić życie intymne poprzez tytułowy "role play", czyli odgrywanie ról w sypialni.

"Role Play" to pikantna komedia kryminalna. U boku Kaley Cuoco znanej z "Teorii wielkiego podrywu" wystąpią David Oyelowo, Bill Nighy i Connie Nielsen.

Film "Role Play" dostępny na Prime Video od 12 stycznia.