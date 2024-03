"Seks w wielkim mieście" na Netfliksie od 1 kwietnia

" Seks w wielkim mieście " to amerykański serial, stworzony przez stację HBO na podstawie książki o tym samym tytule. Premierowe sezony były emitowane w latach 1998-2004, obecnie można je oglądać na platformie HBO Max. Serial opowiada o losach czterech przyjaciółek, mieszkających w Nowym Jorku i o ich podbojach miłosnych. W rolach głównych wystąpiły: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis oraz Cynthia Nixon.

Hit z Sarah Jessicą Parker w roli głównej od kwietnia będzie można oglądać na Netfliksie. To kolejna produkcja HBO po "Żmijowisku" czy "Kompanii braci", która trafia do konkurencji. To pomysł szefa Warner Bros. Davida Zaslava i tyczy się starszych produkcji HBO. Według zapowiadanej strategii udostępnienie ich konkurencji jest bardziej dochodowe od pozostawienia ich na swojej platformie. Umowa z Netfliksem dotyczy kilku cenionych i zakończonych już seriali.

"Seks w wielkim mieście" dostępny na Netfliksie od 1 kwietnia.

"Gliniarz z Beverly Hills": Trzy części na Netfliksie od 3 kwietnia

Wyreżyserowany przez Martina Bresta " Gliniarz z Beverly Hills " opowiada historię wyszczekanego gliniarza z Detroit, Axela Foleya, który nie zawsze był policjantem i w dzieciństwie łamał czasem prawo. Teraz wyrusza do Beverly Hills, gdzie w tajemniczych okolicznościach zamordowany został jego kolega z dzieciństwa. Zderzenie ze światem bogactwa i blichtru jest dla Foleya nowym doświadczeniem, ale szybko się tam odnajduje. Jego niekonwencjonalne metody ułatwiają śledztwo, ale gliniarz jest prawdziwym utrapieniem dla miejscowych policjantów. Film Bresta zarobił w amerykańskich kinach 234 miliony dolarów i został najbardziej dochodowym filmem roku.

Po sukcesie "Gliniarza z Beverly Hills" powstały kolejne filmy z Foleyem granym przez Murphy'ego (w 1987 i 1994 roku), ale cieszyły się mniejszym uznaniem i nie powtórzyły sukcesu oryginału

Trzy części "Gliniarza z Beverly Hills" dostępne na Netfliksie od 3 kwietnia.

"Ripley" na Netfliksie od 4 kwietnia

Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60. XX wieku, zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekkoducha do powrotu z Włoch. Tom decyduje się udać do Italii, co rozpocznie w jego życiu skomplikowaną ścieżkę oszustw, szalbierstw i morderstw. Miniserial dramatyczny na podstawie bestsellerów o Tomie Ripleyu autorstwa Patricii Highsmith - czytamy w oficjalnym opisie Netfliksa.

W Toma Ripleya wcielił się Andrew Scott, w Marge Sherwood - Dakota Fanning, a w Dickiego Greenleafa - Johnny Flynn.

"Ripley" dostępny na Netfliksie od 4 kwietnia.

Zdjęcie Andrew Scott w serialu "Ripley"

"Mocny temat": Głośny film na Netfliksie od 5 kwietnia

"Mocny temat" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat, przedstawiający kulisy bezkompromisowego dziennikarstwa, które zaowocowało wstrząsającym wywiadem i kompromitującym występem księcia Andrzeja w programie BBC Newsnight. Od napięcia towarzyszącego trudnym negocjacjom producentki Sam McAlister z pałacem Buckingham aż po oszałamiającą potyczkę dziennikarki Emily Maitlis z księciem. W jednej z ról głównych zobaczymy Gillian Anderson.

"Mocny temat" dostępny na Netfliksie od 5 kwietnia.