Trzeci sezon serialu "Hacks" od 2 maja na HBO Max

Serial "Hacks" zgłębia tajniki relacji, która zawiązuje się pomiędzy Deborah Vance (Jean Smart), legendarną komiczką z Las Vegas, a 25-letnią Avą (Hannah Einbinder), roszczeniową dziewczyną wyrzuconą poza nawias. Akcja trzeciego sezonu ma miejsce rok po rozstaniu. Deborah cieszy się sukcesem swojego stand-upu, podczas gdy Ava szuka nowych możliwości w Los Angeles.

Pierwsze dwa odcinki trzeciego sezonu "Hacks" od 2 maja dostępne na HBO Max. Co tydzień będzie można zobaczyć dwa premierowe odcinki. Finał serialu przewidziany jest na 30 maja.

"Lobster": Film dostępny na HBO Max od 3 maja

W świecie niedalekiej przyszłości nikomu nie wolno być samemu. Samotność rodzi niepotrzebny zgiełk. Zgodnie z zaleceniem władz miasta, samotni trafiają do Hotelu. Miejsca, w którym spotkają innych samotnych. To tu w ciągu 45 dni powinni znaleźć partnera. Jeśli nie uda im się odszukać miłości, pod postacią zwierząt trafią do Lasu. Tam sami będą musieli walczyć o przetrwanie.

W rolach głównych " Lobster " wystąpili: Colin Farrell , Rachel Weisz , Léa Seydoux . Produkcję wyreżyserował Yorgos Lanthimos .

Film "Lobster" dostępny na HBO Max od 3 maja.

"Totem" od 3 maja na HBO Max

Główna bohaterka filmu "Totem" to siedmioletnia Sol. Dziewczynka spędza dzień w domu dziadka, pomagając w przygotowaniach do urodzin jej nieuleczalnie chorego ojca.

Film "Totem" dostępny na HBO Max od 3 maja.

"Trzynastu" od 10 maja na HBO Max

Film "Trzynastu" to oparta na faktach historia misji wydostania członków męskiej drużyny piłkarskiej z jaskini w Tajlandii, którzy zostali uwięzieni przez ulewny deszcz. W rolach głównych wystąpili Colin Farrel oraz Viggo Mortensen.

Film "Trzynastu" dostępny na HBO Max od 10 maja.

Nowości filmowe i serialowe na HBO Max w maju 2024 r.

2 maja:

"Szczęśliwa szóstka", odc. 1-4

"Hacks III", odc. 1-2

"Kampania dziewczyn", odc. 9

"Kurczak dla Lindy!"

"Chłopcy"

"Żółwie aż do końca"

3 maja:

"Na planie XXI", odc. 18

"Royal Crackers II", odc. 10

"Mój policjant"

"Lobster"

"Anty-skłot"

"Granice"

"Sommersby"

"Totem"

"Taksówkarze"

"Mój własny pokój"

8 maja:

"Nadzieja i chwała"

"Lore"

"Fabryka zła"

"Nigdzie w Afryce"

10 maja: