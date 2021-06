„Godzilla vs. Kong” przekroczył 100 milionów dolarów wpływów w amerykańskich kinach

Film „Godzilla vs. Kong” Adama Wingarda został drugim filmem pandemii COVID-19, który w północnoamerykańskich kinach przekroczył 100 milionów dolarów zysku. Przed wybuchem pandemii taki wynik filmu nakręconego za 200 milionów dolarów trzeba byłoby uznać za porażkę. Obecna sytuacja sprawia, że producenci mogą się cieszyć. Film na całym świecie zarobił już ponad 440 milionów dolarów. Odniósł też sukces na platformie streamingowej HBO Max.

Pobicie granicy 100 milionów dolarów wpływów w północnoamerykańskich kinach zajęło filmowi "Godzilla vs. Kong" niecałe trzy miesiące. Film zadebiutował tam jednocześnie z premierą na HBO Max 31 marca tego roku. W premierowy weekend pobił rekord pandemii, zarabiając 32 miliony dolarów. Żaden inny film wówczas nie zdołał powtórzyć takiego wyniku. Dwanaście tygodni później, bariera 100 milionów dolarów została złamana.



Film Wingarda to drugi zaledwie tytuł, któremu w trakcie pandemii COVID-19 udała się ta sztuka. Pierwszym takim filmem było wyreżyserowane przez Johna Krasinskiego "Ciche miejsce 2". Aktualnie film ten ma już na swoim koncie 125 milionów dolarów zarobionych w północnoamerykańskich kinach. Różnica pomiędzy tymi dwoma tytułami jest jednak taka, że film "Godzilla vs. Kong" można było obejrzeć na streamingu, natomiast "Ciche miejsce 2" trafi tam - konkretnie na platformę Paramount+ - 45 dni po jego premierze kinowej.



Ponad 440 milionów dolarów zarobione przez film "Godzilla vs. Kong" w kinach na całym świecie, to wynik lepszy od tego osiągniętego przez poprzedni film tzw. Monsterverse. "Godzilla 2: Król potworów" zarobiła w kinach 386 milionów dolarów. A trzeba pamiętać, że jego premiera miała miejsce przed pandemią COVID-19. To tylko potwierdza, że producenci filmu "Godzilla vs. Kong" mogą uznać jego wynik za sukces.

Miniony weekend nie był zbyt okazały finansowo dla wyświetlanych w jego trakcie filmów. W oczekiwaniu na premierę filmu "Szybcy i wściekli 9", który na zagranicznych rynkach zarobił już 292 miliony dolarów, liderem północnoamerykańskiego rynku jest film "Bodyguard i żona zawodowca", który w sumie zarobił 17 milionów dolarów. Zaraz za nim uplasował się film "Ciche miejsce 2" z 9,4 milionami dolarów. Trzecie miejsce zajmuje familijna komedia "Piotruś Królik 2: Na gigancie".