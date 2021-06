Główną rolę w nowej wersji „Hellraisera” zagra kobieta

Nieznana szerzej Odessa A’Zion będzie prawdopodobnie kreować najważniejszą postać w reebocie kultowego horroru „Hellraiser”. Może to więc oznaczać, że przywódcą sadomasochistycznej sekty Cenobitów zostanie kobieta.

Odessa A'zion /Arturo Holmes /Getty Images

"Hellraiser: Wysłannik piekieł" to horror z 1987 r., nakręcony przez Clive’a Bakera, na podstawie jego noweli "The Hellbound Heart". W tym filmie poznajemy piekielną krainę Cenobitów, w której ból i rozkosz łączą się ze sobą w perwersyjny sposób. W widzach grozę budziła postać Pineheada, którego głowa jest naszpikowana wielkimi szpilkami.



Do tej pory powstało dziesięć części z serii "Hellraiser". Teraz przyszła pora na reboot i ewentualne otwarcie nowego cyklu. Główną twarzą produkcji ma być, według ustaleń serwisu Illuminerdi, Odessa A’Zion. 21-latka, która wystąpiła w netfliksowym serialu o licealistach z Brooklynu, "Grand Army".



Projekt realizowany jest dla platformy Hulu. Zarys fabuły filmu nie został jeszcze ujawniony, ale prawdopodobnie liderem sekty Cenobitów - inaczej niż w oryginale - będzie kobieta. I właśnie tę postać ma zagrać A’Zion. Za reżyserię nowego "Hellraisera" odpowiada David Bruckner, który stworzył m.in. znany z Netfliksa horror pt. "Rytuał".

Wkrótce miłośnicy horroru o sadomasochistycznym piekle mogą doświadczyć klęski urodzaju, jako że jednocześnie, pod banderą HBO, trwają prace nad serialem "Hellraiser". Daty premiery obu produkcji nie są na razie znane.