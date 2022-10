"Głowa do góry": Animacja krótkometrażowa o dysforofobii ciała

"Głowa do góry" to sześciominutowy film o baletnicy, opowiadający o zwątpieniu w siebie i przezwyciężaniu dysmorfofobii ciała. Krótkometrażowa animacja jest chwalona za podejście do tematu i przedstawienie pierwszej bohaterki plus size w bajce Disneya.

"Głowa do góry" /Disney+ /materiały prasowe