Głośny horror ma już pierwszą gwiazdę. Kultowy potwór wraca do życia

"The Mummy": co wiadomo o projekcie?

Blumhouse i Atomic Monster łączą siły, by po raz kolejny wskrzesić kultowego potwora. Film "The Mummy" zostanie zrealizowany przez Lee Cronina, twórcę produkcji "Martwe zło: Przebudzenie". Prace będą prowadzone przede wszystkim w Irlandii i Hiszpanii. Projekt powstanie dla studia New Line Cinema i na ten moment datowany jest na 17 kwietnia 2026 roku.

"To będzie coś zupełnie innego od jakiegokolwiek filmu o mumii, które widzieliście wcześniej. Kopię głęboko w ziemi, aby wskrzesić coś bardzo starożytnego i przerażającego" - zapowiedział Cronin w oficjalnym oświadczeniu.

Reklama

Choć szczegóły produkcji są na ten moment trzymane w tajemnicy, poznaliśmy pierwsze nazwisko, które zobaczymy w obsadzie. Do projektu dołączył Jack Reynor ("Midsommar. W biały dzień", "Młodzi przebojowi", "Transformers: Wiek zagłady"). Jednak to nie on wcieli się w postać tytułowego monstrum.

Poza reżyserem rolę producenta będzie pełnić także James Wan (pracujący obecnie nad odświeżeniem historii o potworze z Czarnej Laguny), Jason Blum oraz John Keville.

Mumia na ekranie

Do tej pory historie o mumiach najczęściej powstawały dla wytwórni Universal. Spora część z tytułów znalazła się w tzw. franczyzie Universal Monsters (lub Universal Horror). Pierwszym z nich był film "Mumia" w reżyserii Karla Freunda z 1932 roku z pamiętnym udziałem Borisa Karloffa.

W latach 50. starożytnością i wątkiem mumii zainteresowało się także brytyjskie studio Hammer. Związany z nim Terence Fisher podjął się tego tematu w 1959 roku, obsadzając w roli potwora legendarnego Christophera Lee. Pod koniec lat 90. pojawiła się pierwsza produkcja o mumii z Brendanem Fraserem, która zdobyła popularność wśród widzów i ostatecznie doczekała się trzech odsłon. Jednym z ostatnich tytułów podejmujących się tego tematu była "Mumia" (reż. Alex Kurtzman) z 2017 roku, w której wystąpili m.in. Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella czy Russell Crowe.

Zobacz też: Christopher Hampton w Polsce. Dwukrotny laureat Oscara pokaże głośny film