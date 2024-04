Głośna komedia romantyczna na VOD. Jeszcze niedawno grali ją w kinach

"Tylko nie ty": Co to za film?

"Tylko nie ty" to nowa produkcja Willa Glucka ("To tylko seks", "Annie", "Piotruś Królik") oparta na scenariuszu autorstwa Ilany Wolpert. Główne role zagrali: gwiazda "Euforii" Sydney Sweeney i znany z "Top Gun: Maverick" Glen Powell . Film jest współczesną wersją szekspirowskiego "Wiele hałasu o nic".

Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna. Przynajmniej do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych - udają, że są parą.

"To uroczy film-produkt umiejętnie skrojony pod każdy typ widza. 'Tylko nie ty' pełne jest setek sprawdzonych schematów (dwójka młodych ludzi udaje parę i wkrótce zaczyna się w sobie zakochiwać) i paru znanych rozwiązań. Co jednak ciekawe, ta komedia romantyczna podana jest "na pikantnie", a tak frywolnego kina u nas dawno nie było" - pisał nasz recenzent Jan Tracz.



"Stylistycznie 'Tylko nie ty' przypomina kultowe komedie z lat 2000., które cechowało: szybkie tempo, mało wyszukany humor, łopatologiczne rozwiązania fabularne i para perfekcyjnie dobranych aktorów. Jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, dziś takich filmów już się zupełnie nie kręci. Producenci (a przy okazji i filmowcy) już dawno odeszli od lapidarnego kina "pocztówkowego", w którym głębia i dialog zostają zastąpione słabymi żartami, kłótniami między zakochanymi, pocałunkami i usilnie przedłużonymi scenami seksu. A szkoda, bo "Tylko nie ty" udowadnia, że tego rodzaju filmy są nam dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek" - zapewniał.



"Tylko nie ty" od 30 kwietnia na VOD

"Tylko nie ty" zadebiutowało w polskich kinach 1 marca. Tymczasem już 30 kwietnia film zadebiutuje na VOD. Wzbogaci ofertę Apple TV, gdzie będzie dostępny do obejrzenia za niespełna 55 złotych.