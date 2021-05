Glenn Close chciałaby znowu być Cruellą De Mon

28 maja tego roku w kinach i za dodatkową opłatą na platformie streamingowej Disney+ zadebiutuje "Cruella" z Emmą Stone w roli tytułowej. Zanim w tę postać wcieliła się Stone, w dwóch filmach z 1996 i 2000 roku, Cruellę z powodzeniem zagrała Glenn Close. Teraz w jednym z wywiadów aktorka zdradza, że chętnie powtórzyłaby tę rolę. Ma nawet pomysł na kontynuację.

Glenn Close /Carlos Alvarez /Getty Images

Glenn Close, ośmiokrotnie nominowana do Oscara aktorka - po raz ostatni w tym roku, za rolę w filmie "Elegia dla bidoków", udzieliła niedawno wywiadu magazynowi "Variety". I wyznała w nim, że jeśli dostałaby propozycję ponownego zagrania roli Cruelli de Mon, przyjęłaby ją.

"Mam świetną historię na następną Cruellę z moją Cruellą. Cruella przyjeżdża do Nowego Jorku i znika w miejskich kanałach" - przybliża swoją koncepcję na nowy film serii Close.



Glenn Close dwukrotnie wcielała się w rolę Cruelli de Mon. Wykreowana przez nią rola przeszła do kanonu disneyowskich złoczyńców. Teraz widzowie będą mogli zobaczyć młodą Cruellę w filmie wyreżyserowanym przez Craiga Gillespiego ("Jestem najlepsza. Ja, Tonya"). W roli charakteryzującej się czarno-białą fryzurą bohaterki wystąpi Emma Stone. Pierwsze zwiastuny filmu zapowiadają mroczną opowieść kojarzącą się z niedawnym "Jokerem".

"Cruella" opowiada o buntowniczych początkach legendarnej Cruelli de Mon. Akcja filmu rozgrywa się w Londynie w latach 70. XX wieku w trakcie punkrockowej rewolucji.



Opowiada historię Estelli, bystrej i kreatywnej dziewczyny, zdeterminowanej, by zyskać sławę dzięki swoim projektom modowym. Zaprzyjaźnia się z parą młodych złodziei i razem żyją na londyńskich ulicach. Pewnego dnia talent Estelli przyciąga wzrok baronowej von Hellman, legendy mody, granej przez dwukrotną zdobywczynię Oscara Emmę Thompson ("Powrót do Howards End", "Rozważna i romantyczna"). Ich relacja wprawia w ruch bieg wydarzeń, które sprawią, że Estella przejdzie na nikczemną stronę i stanie się żądną zemsty Cruellą - czytamy w oficjalnym opisie filmu "Cruella".

Postać Cruelli została stworzona przez Dodie Smith w powieści dla dzieci i młodzieży z 1956 roku zatytułowanej "101 dalmatyńczyków". Historia ta po raz pierwszy została przeniesiona na ekran w filmie animowanym z 1961 roku.

Glenn Close jest aktualnie w trakcie promocji jazzowego albumu "Transformation: Personal Stories of Change, Acceptance, and Evolution" stworzonego razem z Tedem Nashem. Nash skomponował muzykę, a Close deklamuje teksty towarzyszące muzyce.