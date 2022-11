"Glass Onion": O czym będzie film?

W filmie " Glass Onion " grany ponownie przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc będzie rozwiązywał kolejną zagadkę w stylu znanym z powieści Agathy Christie, w której pojawia się duża grupa podejrzanych. Tym razem akcja filmu rozgrywać będzie się w Grecji.

"Glass Onion": Nowy zwiastun

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że sequel " Na noże ", stanie się nie tylko największym przebojem platformy streamingowej w tym roku, ale także w całej historii Netfliksa. Zwiastun filmu, który pojawił się na początku września, bił rekordy popularności. W serwisie YouTube zanotował ponad milion wyświetleń w ciągu zaledwie pięciu godzin.

Dziś opublikowano nowy zwiastun, który przybliża nam fabułę nowego filmu.

Pewne jest tylko, że Danielowi Craigowi po raz kolejny partnerować mu będą największe gwiazdy kina. Tym razem będą to: Dave Bautista , Edward Norton , Ethan Hawke , Janelle Monáe , Kathryn Hahn , Leslie Odom Jr ., Kate Hudson , Madelyn Cline i Jessica Henwick.



"Glass Onion": Ujawniono orientację seksualną głównego bohatera

Pierwsze recenzje drugiej części "Na noże" są znakomite i widzowie mogą spodziewać się po nim równie dużej frajdy, jak w przypadku "jedynki". Jak się okazuje, "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" pozwoli też widzom poznać szczegóły prywatnego życia głównego bohatera serii. W pierwszej części detektyw grany przez Daniela Craiga Benoit Blanc od razu trafił na miejsce zbrodni i nie było czasu, by poznać go bliżej. W drugiej części będzie trochę inaczej.

Tym razem Benoit Blanc wyruszy na prywatną grecką wyspę, by poprowadzić nowe śledztwo. Właśnie tam miało miejsce coroczne spotkanie przyjaciół miliardera granego przez Edwarda Nortona. Coś, co miało być zwykłą zabawą, zamienia się w poważną zagadkę kryminalną. Dla Blanca to dar od losu, bo jak dowiadujemy się z filmu, detektyw zaczyna cierpieć na depresję, gdy przez dłuższy czas nie trafi mu się ciekawa sprawa. Czas ten spędza na długich kąpielach, w których towarzyszy mu mężczyzna przyzwyczajony do humorów geniusza.

Ten ujawniony szczegół fabuły skłonił dziennikarzy do zadania pytania o orientację seksualną przenikliwego detektywa. Reżyser obu filmów "Na noże" nie zostawił miejsca na domysły. "Tak, bez wątpienia Benoit jest gejem" - powiedział Rian Johnson po konferencji prasowej filmu "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'".

Temat jednak nie został zgłębiony, gdyż wątek, o którym mowa, to zaledwie mały wycinek z prywatnego życia detektywa i wiadomo o nim niewiele więcej. Podobnie jak w pierwszej części, także i tu najważniejsza jest kryminalna zagadka. "Mój film to przejażdżka kolejką górską, a nie rozwiązywanie krzyżówki" - podsumował Johnson w trakcie tej samej konferencji prasowej.

"Glass Onion": Kiedy premiera?

Film "Glass Onion" zadebiutuje 23 grudnia 2022 roku na Netfliksie.