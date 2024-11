Scott chciał, by w "Gladiatorze II" wystąpił Timothée Chalamet. Rozważano także angaż Milesa Tellera. Wtedy twórca "Łowcy androidów" natrafił na miniserial "Normalni ludzie", w którym Paul Mescal zagrał główną rolę. Obejrzał wszystkie odcinki w jedną noc.

Zaaranżował spotkanie młodego aktora z producentem Dougiem Wickiem i koproducentką Laurą Fisher. Oboje byli pod ogromnym wrażeniem i zgodzili się, że poradzi on sobie z rolą, która będzie wymagająca psychicznie i fizycznie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gladiator II" [trailer 2] materiały prasowe

Należało jeszcze przekonać włodarzy wytwórni Paramount Pictures. Jej prezesi Daria Cercek i Michael Ireland przylecieli specjalnie do Londynu, by zobaczyć Mescala w roli Stanleya Kowalskiego w "Tramwaju zwanym pożądaniem" na West Endzie. Aktor otrzymał za nią później nagrodę Olivera. "Każda wytwórnia wolałaby mieć rozpoznawalną gwiazdę" - mówił Wick. Jednak "nikt nigdy nie wypadł tak dobrze [jak Mescal]".

Paul Mescal wahał się, czy przyjąć rolę w "Gladiatorze II"

Gdy Scott spotkał się z aktorem na półgodzinnym spotkaniu na Zoomie, był pewny, że powierzy mu rolę Luciusa. Mescal musiał jednak się zastanowić, czy ją przyjmie. "Musiałem zachować dystans do swojego pierwszego dużego filmu studyjnego, ponieważ wyznaczyłby on moją pozycję jako aktora" - zdradził gwiazdor "Aftersun". "Jednak 'Gladiator II to marzenie, jeśli chodzi o pracę przy wysokobudżetowym filmie dużego studia, ponieważ jest w rękach Ridleya, jest zakorzeniony w ludzkiej kondycji i posiada jasny język emocjonalny".

"Gladiator II" wszedł do polskich kin 15 listopada 2024 roku. Obok Mescala wystąpili także Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Fred Hechinger i Derek Jacobi.