"Gladiator 2": Co wiemy o sequelu produkcji?

O kontynuacji filmowego hitu głośno jest już od 2018 roku. To właśnie wtedy, wraz z informacją o rozpoczęciu prac nad scenariuszem, zaprezentowano też krótki opis fabuły planowanego filmu. Jego bohaterem miałby być Lucius, bratanek cesarza Kommodusa, który pozostaje pod wielkim wpływem męstwa zaprezentowanego przez Maximusa (Russell Crowe). W Luciusa wcieli się Paul Mescal.

Denzel Washington, Connie Nielsen w "Gladiatorze 2"

Wiadomo już, że do Mescala dołączy Denzel Washington. W sequelu pojawi się także Barry Keoghan ("Duchy Inisherin") w roli cesarza Gety. W nowym "Gladiatorze" powrócą na pewno Connie Nielsen (Lucilla) oraz Djimon Hounsou (Juba). Joseph Quinn ("Stranger Things") zagra Karakallę.

Reklama

Pedro Pascal: Sukces przyszedł po 40

Pedro Pascal jako młody aktor nie odnosił wielkich sukcesów. Początkowo występował w rolach epizodycznych w amerykańskich serialach. Został obsadzony w pierwszym odcinku telewizyjnej adaptacji "Wonder Woman" z 2011 roku, ale serial nigdy nie doczekał się premiery.

Pierwszy sukces aktorski nadszedł w 2013 roku, gdy aktor pojawił się w hicie HBO "Gra o tron". Nikomu dotąd znany Pedro Pascal wcielił się w postać Oberyna Martella w czwartym sezonie. Od tamtej pory aktor nie może narzekać na brak propozycji. W 2015 roku zagrał jednego z głównych bohaterów w serialu "Narcos" - postać agenta Javiera Peña. Dwa lata później zagrał w filmie "Kingsman: Złoty krąg".

W 2019 roku wreszcie dostał szansę, by zagrać pierwsze skrzypce. Wcielił się w postać tytułowego Mandalorianina w pierwszym aktorskim serialu z uniwersum "Gwiezdnych wojen". W 2023 roku na HBO zadebiutowała z kolei serialowa adaptacja gry "The Last of Us", która uczyniła z niego ulubieńca widzów.

Wideo "Gladiator": Trailer

"Gladiator 2": Kiedy premiera?

Druga część "Gladiatora" ma pojawić się w kinach 22 listopada 2024 roku.

Zobacz też:

Robert Pattinson w roli seryjnego mordercy. Powstaje nowy film Netflixa

"When you finish saving the world": Jak wypada film Eisenberga? "Ujmuje swą szczerością"