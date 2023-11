W opublikowanym w magazynie "The New Yorker" materiale poświęconym "Gladiatorowi 2" czytamy: "Wraz z powrotem do negocjacji SAG-AFTRA i AMPTP, Ridley Scott był gotowy kontynuować zdjęcia filmu z Paulem Mescalem chwilę po tym, jak strajk zostanie zakończony. Wtedy negocjacje zostały zerwane. W międzyczasie dopieszczał nakręcone wcześniej 90 minut, łącznie ze sceną, w której bohater walczy z pawianami. Spodobało mu się nagranie, na którym pawiany atakują turystów w Johannesburgu. Zachwycał się: Pawiany to mięsożercy. Potraficie zwisać z sufitu trzymając się go nogami? Nie! A pawiany to potrafią".



Akcja filmu "Gladiator 2" umiejscowiona będzie wiele lat po zakończeniu pierwszej części. Jego bohaterem będzie grany przez Mescala dorosły Lucjusz, siostrzeniec cesarza Kommodusa, którego rolę w "Gladiatorze" zagrał Joaquin Phoenix. W pozostałych rolach w nowym filmie Scotta wystąpią Denzel Washington, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Fred Hechinger i Pedro Pascal.

"Gladiator 2" bez Russella Crowe'a

W drugiej części "Gladiatora" nie zobaczymy gwiazdy filmu z 2000 roku, Russella Crowe'a. To dość oczywiste, zważywszy na fakt, że grany przez niego Maximus zginął w pierwszej części.

Mimo to gwiazdor nie uniknął pytań o swój występ w kontynuacji. Crowe zamknął ten temat podczas festiwalu filmowego w Karlowych Warach, prosząc o to, by dziennikarze przestali wypytywać go o dalsze losy postaci, która "od lat zagrzebana jest sześć stóp pod ziemią".



"Gladiator 2" ma trafić do kin 22 listopada 2024 roku. O ile oczywiście w miarę sprawnie uda się nakręcić brakujące sceny.