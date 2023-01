Gina Lollobrigida nie żyje. Sophia Loren żegna przyjaciółkę i rywalkę

Gina Lollobrigida urodziła się 4 lipca 1927 roku w Subiaco koło Rzymu. W stolicy Włoch ukończyła liceum artystyczne, a następnie wstąpiła na Akademię Sztuk Pięknych. W czasie studiów utrzymywała się, sprzedając karykatury.

Gina Lollobrigida: Kariera

"Nie chciałam być aktorką, nie znałam kina, kochałam rzeźbę i miałam piękny głos"- przyznała "Lollo" po latach. W wieku lat 20 wygrała konkurs Miss Włoch, co otworzyło jej drzwi do miasteczka filmowego Cinecitta.

Zadebiutowała małą rolą w filmie "Czarny orzeł" Riccardo Fredy. Kolejne lata przyniosły dziesiątki coraz większych ról filmowych. Zagrała w "Pieskim życiu" Mario Monicellego, dramacie wojennym "Achtung Banditten" Carlo Lizzaniego, "Piękności nocy" Rene Claira, "Rzymiance" Luigiego Zampy, "Fanfan Tulipan" Christian-Jaque'a . Następnie podbiła Amerykę.



Już w latach 50. amerykańska prasa pisała, że "Nowy Jork oszalał na punkcie Giny". Pojawiła się na okładce pisma "Time", została z honorami przyjęta w Białym Domu przez prezydenta Dwighta Eisenhowera. Aktorka ujawniła, że otrzymała także propozycję zagrania w "Słodkim życiu" Federico Felliniego roli narzeczonej Marcello Mastroianniego. Jak stwierdziła, jej ówczesny mąż ukrył jednak przed nią scenariusz i dlatego rolę tę powierzono Yvonne Furneaux.

We Włoszech, gdzie była wręcz wielbiona, w 1955 roku 35 malarzy poprosiło coraz popularniejszą aktorkę, by przez cztery dni pozowała im w Mediolanie. Gwiazda przyjęła to zaproszenie. Pozowała także malarzowi z ZSRR Iljii Głazunowi oraz słynnemu Giorgio De Chirico.

Sophia Loren i Gina Lollobrigida - przyjaciółki czy rywalki?

Tymczasem na horyzoncie pojawiła się nowa gwiazda. Urodzona w 1934 roku Sophia Loren w odróżnieniu od Lollobrigidy szybko, bo w wieku zaledwie 22 lat, podpisała kontrakt z hollywoodzką wytwórnią. W efekcie błyskawicznie stała się większą międzynarodową gwiazdą niż Gina.

Gina Lollobrigida: Legenda kina 1 / 10 Była symbolem seksu lat 50. XX wieku. Humphrey Bogart był pod tak wielkim wrażeniem jej seksapilu, że wypalił kiedyś: "Przy Ginie Lollobrigidzie Marilyn Monroe wydaje się być Shirley Temple". Artystycznym mottem Włoszki mógłby być tytuł jednego z jej filmów: "Idź nago w świat!". W ciągu swej kariery znalazła się na około 6 tysiącach okładek kolorowych magazynów. Kiedy przestała otrzymywać interesujące propozycje kinowe, z sukcesem zajęła się fotografią i rzeźbą. Źródło: East News Autor: ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Obie panie ostro rywalizowały jednak we Włoszech, obsadzane były zresztą w podobnych rolach. Ich wyścig o interesujące kreacje miał kulminację w pierwszej połowie lat 60. Później Lollobrigida zaczęła wycofywać się z kina. Zajęła się dziennikarstwem, fotografią oraz rzeźbą i w tych rolach odwiedziła wiele krajów.

W wywiadzie przeprowadzonym przez "Vanity Fair" w 2015 roku Gina Lollobrigida powiedziała, że rywalkami z Loren były przez klika lat, ale przyjaciółkami są od zawsze. Zdradziła również, że rywalizację rozpoczęła Loren, ale to ona pierwsza uznała, że "jest to strasznie nudna zabawa".

Nie omieszkała jednak wbić szpilkę Loren: "Nie potrzebowałam żadnej rywalizacji, to ja byłam numerem jeden. Szłam do przodu o własnych siłach, nie miałam producenta, który mnie chronił. Wszystko zrobiłam sama".

Po śmierci Giny Lollobrigidy, Sophia Loren wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że jest "głęboko wstrząśnięta i zasmucona śmiercią przyjaciółki".