Podczas sobotniego spotkania z widzami Gillian Anderson przybliżała tajniki swojego warsztatu aktorskiego oraz zapowiedziała jeden ze swoich najbliższych projektów. Niestety, nie ujawniła zbyt wiele. Wspominając o przygotowaniach do roli Eleanor Roosevelt, w trakcie których studiowała maniery swojej postaci, dodała, że właśnie przygotowuje "coś innego", jeśli chodzi o projekty skupione wokół bohaterów historycznych. Po nim ma sobie "dać spokój" z takimi rolami.

Reklama

O tajemniczym projekcie Gillian Anderson nie wiadomo nic. Można przypuszczać, że będzie on realizowany dla platformy Netflix, z którą aktorka podpisała niedawno dwuletni kontrakt, w myśl którego należące do niej studio produkcyjne Fiddlehead Productions tworzyć będzie produkcje telewizyjne. Oprócz "The Crown", Gillian Anderson jest gwiazdą jeszcze jednego serialu tego giganta streamingowego: "Sex Education".

Spotkanie z Gillian Anderson w trakcie Canneseries TV poświęcone było jej karierze telewizyjnej. Nie mogło więc zabraknąć pytań o rolę Dany Scully w serialu "Z archiwum X", która przyniosła jej sławę na całym świecie. Aktorka przyznała, że przyjmując tę rolę, w ogóle nie spodziewała się tego, że wraz z nią zmieni się sposób pokazywania głównych postaci kobiecych w serialach telewizyjnych.



Gillian Anderson: Aktorka totalna 1 / 10 Gillian Leigh Anderson urodziła się 9 sierpnia 1968 roku w Chicago. Jako dwulatka wyjechała wraz z rodzicami do Londynu, gdzie spędziła większą część swojego dzieciństwa. Do Stanów wróciła dopiero w wieku 13 lat - cała rodzina zamieszkała wówczas w miejscowości Grand Rapids w stanie Michigan. Brytyjski akcent sprawił, że mała Gillian stała się obiektem złośliwych zaczepek ze strony kolegów szkolnych i zaczęła szukać znajomych w innych kręgach. Kiedy miała 14 lat związała się z 21-letnim muzykiem punk rockowym, w którego zespole śpiewała (podczas występów ubrana była jedynie w... bandaże!). Źródło: Getty Images udostępnij

"Myślę, że postać twardzielki gdzieś we mnie tkwiła. Dana Scully pozwoliła mi ją z siebie wydobyć. W naturze twardzielki jest bunt. Jeszcze przed przyjęciem tej roli doprowadzałam tę swoją buntowniczość do granic możliwości. Bez dwóch zdań ciągnie mnie do twardzielek" - wyznała aktorka.



Zobacz również:

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką