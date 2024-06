Gigantyczny budżet nowego filmu Marvela. To nie zapowiada nic dobrego

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Dokrętki do filmu "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" miały trwać trzy tygodnie. Okazuje się, okres ten będzie o wiele dłuży i zakończy się dopiero w sierpniu 2024 roku. Oznacza to, że budżet superbohaterskiej produkcji niemiłosiernie się rozrósł. W tej chwili to jeden z najdroższych filmów Marvela. Wbrew pozorom to nie jest dobra wiadomość dla fanów komiksowych herosów.

Zdjęcie Anthony Mackie jako Kapitan Ameryka w serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz" / Disney+ / materiały prasowe