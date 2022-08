Od dłuższego czasu pojawiają się informacje, że znany z roli Gusa Fringa w "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula" Giancarlo Esposito będzie jedną z nowych gwiazd kinowego uniwersum Marvela. Wiele osób spodziewało się nawet potwierdzenia tej informacji podczas niedawnego Comic-Conu w San Diego.

Giancarlo Esposito jako Profesor X?

Co prawda do tego nie doszło, ale sam zainteresowany wyjawił w jednym z ostatnich wywiadów, że rzeczywiście spotkał się z przedstawicielami Marvela. Rozmawiali o tym, w kogo mógłby się wcielić w najbliższej przyszłości.



Jak zdradził Esposito, mowa była o trzech postaciach. Pierwszą z nich był Magneto, czyli członek, a następnie rywal grupy X-Men. Kolejną Doctor Doom, czyli najgroźniejszy przeciwnik Fantastycznej Czwórki. Trzecią zaś Profesor X. I to właśnie tego ostatniego superbohatera, a prywatnie Charlesa Xaviera chciałby zagrać aktor.

Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie. Aktor nie zdradził, jaki był finał jego rozmów z Marvelem.

Przypomnijmy, że Espositi sprawdza się nie tylko w "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula", ale znakomite kreacje stworzył również w serialach: "Mandalorian", "The Boys", a nawet... grze komputerowej "Far Cry 6".