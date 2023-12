George Santos bohaterem filmu HBO. Niedawno usunięto go z Kongresu

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Nie minęły nawet dwa dni od odwołania George'a Santosa z Kongresu, a dowiedzieliśmy się, że HBO pracuje nad filmem o nim. Stacja nabyła prawa do książki "The Fabulist: The Lying, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos" Marka Chiusano. Za produkcję będzie odpowiedzialny Frank Rich, który wcześniej pracował przy popularnych serialach HBO: "Figurantce" i "Sukcesji".

Zdjęcie George Santos / Alex Wong / Staff / Getty Images