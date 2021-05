George Clooney: Sławą chcę dzielić się z innymi

Aktor, reżyser, scenarzysta, producent. Hollywoodzki gwiazdor z łatką amanta. George Clooney kończy 6 maja 60 lat.

George Clooney zerwał już z łatką "wiecznego chłopca" / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Reklama

Od dwudziestu lat jest wymieniany obok największych postaci Hollywood. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt ról w kasowych produkcjach, kilka wyreżyserowanych przez siebie filmów, dwa Oscary, trzy Złote Globy, Saturna i nagrodę BAFTA. Ważniejsza dla niego w ostatnich latach okazuje się jednak działalność charytatywna.



Trudne początki

Reklama

George Clooney, rocznik 1961, miejsce urodzenia Lexington w stanie Kentucky. Matka królowa piękności i radna miejska, ojciec gospodarz telewizyjnego talk show. W jego rodzinie widać wyraźne zapędy artystyczne. Ciotka Rosemary Clooney to znana aktorka i wokalistka, druga ciotka, Betty Clooney, również śpiewa. Kuzyni George'a - Miguel, Monsita i Rafael Ferrerowie postanawiają zostać aktorami.

Clooney od małego ma kontakt ze światem telewizji. Gdy ma pięć lat, debiutuje w programie swojego ojca, ale już w szkole średniej ma na siebie zupełnie inny plan. Nie myśli o wcale karierze aktorskiej, chce grać w baseball.

George Clooney nieznany 1 / 10 Wszyscy znamy go jako etatowego amanta Hollywood, prawdziwego dżentelmena kina. Jednak George Clooney, obchodzący w piątek, 6 maja, 55. urodziny, ma w swym zawodowym dorobku wiele zaskakujących pozycji. Zanim George Clooney wystąpił w pierwszym kinowym obrazie, spędził kilkanaście lat na szwendaniu się po przeróżnych telewizyjnych produkcjach. Premierową rolą był występ w mini-serialu "Centennial" (1978-79), jednak pierwszą stałą robotą telewizyjną Clooneya była rola w medycznym sitcomie "E/R" (1984-85), gdzie wystąpił aż w 22 odcinkach. Międzynarodową gwiazdą został jednak dopiero 10 lat później, przyjmując rolę doktora Douga Rossa w innej medycznej produkcji - "Ostry dyżur". Źródło: AKPA udostępnij

W 1977 roku jako szesnastolatek próbuje przejść na zawodowstwo, ale odpada już w pierwszym etapie selekcji zawodników. Później trafia na studia. Najpierw próbuje sił w dziennikarstwie radiowym, następnie zaczyna kolejny kierunek, ale żadnego z nich nie kończy. Młody Clooney jest w kropce, żeby nie stać w miejscu, chwyta się różnych zawodów. Sprzedaje ubezpieczenia, damskie obuwie, składa regały, robi przez chwilę w budowlance.

Gdy ma 21 lat, przenosi się do Los Angeles z zamiarem podboju branży filmowej. Zatrzymuje się u ciotki Rosemary. Wstępuje do szkoły aktorskiej w Beverly Hills, zaczyna pojawiać się na pierwszych castingach, jednak bez większego powodzenia. Początki kariery są trudne. Przez kilka lat będzie grywał w pilotach seriali, które potem nie trafiają na antenę, dostaje też rolę weterynarza w sitcomie, trafia nawet do obsady filmu klasy B o zabójczych pomidorach. Na swoją szansę Clooney czeka prawie 10 lat. W 1994 roku podpisze pięcioletni kontrakt ze stacją NBC na "Ostry dyżur".

George Clooney: Prawdziwy fenomen 1 / 14 George Clooney to wśród hollywoodzkich gwiazdorów prawdziwy fenomen. Jest nie tylko aktorem, z powodzeniem reżyseruje, pisze scenariusze i produkuje. Popularność przyniósł mu serial "Ostry dyżur", ale on pragnął czegoś więcej. Ma na swym koncie dwa Oscary - za najlepszą drugoplanową rolę w filmie "Syriana" (2005) i produkcję "Operacji Argo" (2012) - i opinię jednego z najprzystojniejszych aktorów w Hollywood. Jego najnowszy film to "Kraina jutra", przygodowa historia Disneya, opowiadająca o niezwykłej podróży w czasie. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Twórcą jest Michael Crichton, autor powieści "Park Jurajski" zaadaptowanej przez Stevena Spielberga. Tym razem jego pomysł jest taki - zrobić serial pokazujący jak wygląda życie lekarzy, którzy codziennie starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym. Jednym z nich jest Doug Ross, oddany pediatra, prywatnie kobieciarz, którego dręczą pogmatwane relacje rodzinne. Rola przypada w udziale nieznanemu szerzej Clooneyowi.