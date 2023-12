Czy mamy szansę, by zobaczyć ostatni skok najsłynniejszej grupy włamywaczy? George Clooney zdradza nowe informacje, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Co wiemy o "Ocean’s 14"?

Ostatni film z serii "Ocean’s" otrzymaliśmy w 2018 roku. Nie dziwi więc fakt, że fani chcieliby zobaczyć najsłynniejszą ekipę w akcji po raz kolejny. George Clooney zdradza pewne informacje, jednak z pewnym "ale".

Początki serii "Ocean’s"

Pierwszy film o grupie włamywaczy z Georgiem Clooneyem w roli głównej, mogliśmy zobaczyć w 2001 roku. Widowisko "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" zostało wyreżyserowane przez Stevena Soderbergha i mogliśmy zobaczyć tam iście gwiazdorską obsadę: Matt Damon, Brad Pitt i Elliott Gould w rolach brawurowych złodziei. Nie obeszło się również bez Julii Roberts, jako dawnej miłości tytułowego bohatera, Danny’ego Oceana.

Sukces "Ocean’s Eleven" doprowadził do dwóch kolejnych sequeli. Clooney przez pewien czas wykluczał powrót do serii. W 2018 roku pojawił się kolejny film, tym razem z tylko żeńską drużyną. W "Ocean’s 8" możemy obserwować poczynania siostry Danny’ego — Debbie (Sandra Bullock). Jej zmysł złodzieja działa nie gorzej niż u brata i film okazał się sukcesem na tyle dużym, że ponownie rozpalił chęci fanów na kolejną część przygód Oceana.

"Ocean’s 14" powstanie?

Oficjalnie informacja nie jest potwierdzona, jednak w jednym z niedawnych wywiadów dla "Uproxx", George Clooney zdradził informację, że powstał scenariusz do kolejnego filmu, jednak z pewnym zastrzeżeniem.

"George Clooney: Mamy naprawdę dobry scenariusz do kolejnego "Oceana", więc możemy go zrobić. To wspaniały scenariusz.



Uproxx: Zaraz, naprawdę? "Ocean's 14"?



George Clooney: Hm... Nie chcę tego tak nazywać... Chodzi mi o to, że sam pomysł jest czymś podobnym do "W starym, dobrym stylu" - zdradził aktor.

Wygląda na to, że film będzie osadzony w realiach serii "Ocean’s", jednak może nie być bezpośrednią kontynuacją "Ocean’s 13". Jak sam aktor stwierdził, nowy projekt ma być podobny do filmu "W starym, dobrym stylu", w którym grupa staruszków planuje napad na bank. Powstały dwie wersje, jedna z 1979, a druga z 2017. W najnowszej adaptacji mogliśmy oglądać Morgana Freemana, Michaela Caine’a i Alana Arkina. Czyżby Ocean miał powrócić z emerytury?

Clooney jest dosyć oszczędny w informacjach i zręcznie unika bezpośrednich odpowiedzi. Niestety, realia Hollywood wyglądają tak, że często już w pełni gotowe scenariusze są odrzucane, nawet rozpoczęte produkcje są anulowane. Jednak entuzjazm aktora pozwala utrzymać nadzieję, że jeszcze zobaczymy Georga Clooneya jako Danny’ego Oceana w akcji.