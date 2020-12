​George Clooney: Nie graj Batmana!

George Clooney, który wcielił się w tytułową rolę w filmie "Batman i Robin", w powszechnej opinii fanów uznawany jest za najgorszego odtwórcę postaci Batmana w historii kina. Opinię tę podziela sam aktor, który w kilku ostatnio udzielonych wywiadach często zgadza się z krytyką kreowanej przez niego postaci. W ostatnim z nich poszedł nawet o krok dalej i przyznał, że odradzał przyjęcie roli Batmana Benowi Affleckowi.

Clooney wrócił do tematu Batmana podczas programu "The Howard Stern Show", w którym uczestniczył w ramach promocji swojego najnowszego filmu zatytułowanego "Niebo o północy". Przypomniał w nim film "Batman i Robin", który dla niego, wówczas gwiazdy telewizyjnego serialu "Ostry dyżur", miał być przepustką do świata wielkiego kina. Skończyło się na krytyce samego filmu, jak i odtwórcy roli Batmana. Wyśmiany został nawet jego kostium, na którym były widoczne sutki.



"To był tak zły film, że od oglądania go bolały oczy. Fizycznie cię to bolało. Obyście nigdy nie trafiłem na niego podczas przerzucania kanałów w telewizji" - powiedział Clooney u Howarda Sterna. Wyznał też, że trauma po występie w filmie Joela Schumachera była tak duża, że gdy później Ben Affleck dostał propozycję zagrania Batmana, starał się go przekonać, żeby jej nie przyjmował.

"Z perspektywy kariery mogę powiedzieć, że brałem udziałem w ogromnych klapach, jak i w wielkich sukcesach filmowych. To nie znaczy, że inni słuchają moich rad. Ben nie posłuchał. Skończyło się tak, że zagrał świetnie, a ja byłem w błędzie. Wciąż mogę się jednak dzielić mądrościami na podstawie własnych doświadczeń. Dlatego powtarzam - pilnujcie, żeby na waszych kostiumach nie było sutków!" - powiedział Clooney. Ben Affleck w postać człowieka-nietoperza wcielił się w filmach "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" oraz "Liga Sprawiedliwości".

Najnowszy film z udziałem George'a Clooneya to wyreżyserowane przez niego "Niebo o północy". Na Netfliksie będzie można go oglądać od 23 grudnia. To opowieść o samotnym naukowcu z Arktyki, który próbuje przekonać załogę statku kosmicznego, by nie wracała na Ziemię, gdzie doszło do tajemniczej katastrofy. W pozostałych rolach w filmie wystąpili Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Demian Bichir, Tiffany Boone oraz Caoilinn Springall.