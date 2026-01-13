George Clooney narzekał na Polskę. Padły zaskakujące słowa

George Clooney i Amal Clooney pojawili się na gali Złotych Globów w 2026 roku w znakomitej formie, przyciągając uwagę fotoreporterów i widzów na całym świecie. Para chętnie pozowała na czerwonym dywanie, a kilka godzin wcześniej aktor udzielił krótkiego wywiadu, w którym wrócił myślami do jednej z podróży zawodowych i przyznał, że nie wszystkie wspomnienia z Polski należą do jego ulubionych. Zaczął z charakterystycznym dla siebie dystansem, próbując sobie przypomnieć szczegóły: "Gdzie to ja byłem...?"

Złote Globy 2026 i styl George’a Clooneya na czerwonym dywanie

Wieczór rozpoczął się dla Clooneyów w wyjątkowo eleganckim tonie. Amal Clooney postawiła na klasyczną, hollywoodzką estetykę, wybierając dopasowaną czerwoną suknię, która natychmiast znalazła się w zestawieniach najlepiej ubranych gwiazd gali. Stylizację dopełniły subtelne dodatki i biżuteria, a całość sprawiała wrażenie przemyślanej, ale pozbawionej przesady. George Clooney, jak zwykle wierny ponadczasowej klasyce, zaprezentował się w perfekcyjnie skrojonym garniturze, pokazując, że prostota i doświadczenie wciąż robią największe wrażenie.

Reklama

To właśnie ta konsekwencja w wizerunku sprawia, że każda jego obecność na czerwonym dywanie staje się punktem odniesienia dla młodszych aktorów. Clooney nie goni za trendami, raczej buduje narrację opartą na spokoju i pewności siebie, co w świecie błysku fleszy bywa dziś rzadkością.

Zdjęcie George i Amal Clooney / Taylor Hill/FilmMagic / Getty Images

George Clooney przed Złotymi Globami wspomniał o Polsce

Kilka dni przed galą Złotych Globów George Clooney udzielił wywiadu magazynowi "W Magazine", w którym w żartobliwym tonie wrócił wspomnieniami do jednej z wizyt w Polsce. Aktor opowiadał o służbowym wyjeździe sprzed lat, podczas którego, jak sam przyznał, miał sporo czasu do dyspozycji i niewielki wybór anglojęzycznych programów w telewizji.

"Gdzie to ja byłem...? Kilka tygodni temu poleciałem do Polski na robotę, żeby wygłosić przemówienie i jedyna rzecz, która była po angielsku w telewizji, to był program o nazwie 'Below Deck', więc obejrzałem go. Utknąłem w Polsce, czekając na to przemówienie, więc obejrzałem jakieś cztery godziny tego 'Below Deck'" - opowiadał, nie kryjąc rozbawienia całą sytuacją.

Amal Clooney na Złotych Globach i hollywoodzka elegancja bez przesady

Obecność Amal Clooney na czerwonym dywanie tradycyjnie wzbudziła ogromne zainteresowanie. Prawniczka, znana z działalności na rzecz praw człowieka, od lat łączy zaangażowanie zawodowe z wyczuciem stylu, które doceniają modowi komentatorzy. Jej wybór kreacji na Złote Globy 2026 był hołdem dla klasycznego Hollywood, ale jednocześnie pozostawał nowoczesny i świeży.

Wspólne pojawienie się Clooneyów po raz kolejny pokazało, że ich publiczny wizerunek opiera się na równowadze. George pozostaje ikoną kina, Amal konsekwentnie buduje swoją pozycję poza światem filmu, a razem tworzą duet, który przyciąga uwagę nie tylko blaskiem gwiazd, ale też autentycznością.