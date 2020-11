George Clooney i kontrowersyjny dokument

Wyreżyserowane przez George'a Clooneya "Niebo o północy" nie będzie jedyną produkcją, z jaką związany jest ten popularny aktor, która zadebiutuje w tym roku. 16 grudnia stacja HBO pokaże wyprodukowany przez niego dokument zatytułowany "The Art of Political Murder". Właśnie pojawił się zwiastun tego filmu.

Tematem kolejnego dokumentu HBO będzie dokonane w 1998 roku morderstwo gwatemalskiego biskupa Juana Gerardiego. Zaangażowany w walkę o prawa człowieka duchowny oskarżał gwatemalskie wojsko o liczne zbrodnie w trakcie trwającej 36 lat wojny domowej. Zginęło w niej 200 tysięcy cywili. "Biskup Gerardi był autorytetem, którego słuchali ludzie. Reprezentował sprawiedliwość w kraju, w którym nie było sprawiedliwości" - mówi w zwiastunie jeden z bohaterów dokumentu wyprodukowanego przez Clooneya i jego stałego współpracownika, Granta Heslova.



Morderstwo Gerardiego, który został zakatowany na śmierć w swoim garażu, zaszokowało całą Gwatemalę. "Jeśli biskup, który szukał prawdy, może zostać zamordowany, to nikt nie może czuć się bezpiecznie" - komentowano w tamtejszych programach informacyjnych. Kontrowersje wzbudziło śledztwo w tej sprawie. "Miejsce zbrodni zostało źle zabezpieczone. Wszystko zrobili źle. 70 osób wchodziło i wychodziło z niego. Ludzie spekulowali o gejowskiej zbrodni z namiętności, gangach, pogryzieniu przez psa" - słyszymy w zwiastunie o okolicznościach zbrodni. Śledztwo szybko zmieniło się w medialny spektakl. Powołano specjalną grupę śledczych, która chciała odkryć prawdę. "Kiedy zaczęliśmy dostawać groźby śmierci, wiedzieliśmy, że jesteśmy na dobrym tropie" - wspomina jeden z jej członków.

