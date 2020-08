George Clooney i jego żona Amal pomogli ofiarom eksplozji w Bejrucie

Hollywoodzki gwiazdor i jego żona, specjalizująca się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka adwokatka, postanowili przekazać 100 tys. dolarów na rzecz trzech libańskich organizacji charytatywnych niosących pomoc ofiarom niedawnej eksplozji w Bejrucie. „Mamy nadzieję, że inni też pomogą, w każdy możliwy sposób” – oświadczyli Clooneyowie.

George i Amal Clooneyowie /Jackson Lee/GC Images /Getty Images

We wtorek 4 sierpnia w stolicy Libanu doszło do potężnego wybuchu, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej 157 osób, a kilka tysięcy zostało rannych. Skutki eksplozji w porcie mieszczącym się w Bejrucie ocenia się jako makabryczne - spowodowała ona rozległe zniszczenia, pozbawiając ćwierć miliona ludzi dachu nad głową. Według władz kraju przyczyną katastrofy był wybuch składowanej w porcie saletry amonowej. "Nigdy w życiu nie widziałem tak ogromnej klęski" - powiedział cytowany przez Associated Press libański minister zdrowia Hamad Hasan.



W niesienie pomocy ofiarom tragedii włączyło się wiele organizacji charytatywnych. Wesprzeć je postanowili teraz George i Amal Clooneyowie. Gwiazdorska para zdecydowała się przekazać 100 tys. dolarów na rzecz trzech organizacji: Libańskiego Czerwonego Krzyża, Impact Lebanon i Baytna Baytak.



"Oboje jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Bejrutu i dewastacją, której doświadczył ich kraj w ciągu ostatnich kilku dni. Organizacje, które wspomogliśmy, zapewniają niezbędną pomoc ofiarom wybuchu. Mamy nadzieję, że inni też pomogą, w każdy możliwy sposób" - powiedzieli w oświadczeniu.



Tragedia, która dotknęła mieszkańców Bejrutu, dla Amal Clooney musi być wyjątkowo bolesna. Adwokatka specjalizująca się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka urodziła się bowiem w stolicy Libanu. Gdy miała dwa lata, jej rodzina opuściła kraj podczas libańskiej wojny domowej i przeniosła się do Anglii. Amal na przestrzeni lat reprezentowała między innymi twórcę Wikileaks Juliana Assange’a, egipsko-kanadyjskiego dziennikarza Mohameda Fahmy’ego oraz byłą premier Ukrainy Julię Tymoszenko. Z George’em Clooneyem poznali się w 2013 roku. Zaledwie rok później para wzięła ślub. Wspólnie wychowują trzyletnie bliźniaki - Ellę i Alexandra.