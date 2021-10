"Nie zaprosili mnie do współpracy. Kiedy niszczysz jakąś serię filmową w tak spektakularny sposób jak ja, podczas kręcenia produkcji takich jak 'The Flash' zwykle spoglądają w przeciwnym kierunku" - śmieje się George Clooney w rozmowie z portalem "Variety".



George Clooney: Najgorszy Batman

Miała ona miejsce podczas specjalnego pokazu wyreżyserowanego przez Clooneya filmu "The Tender Bar". Aktor nawiązał do filmu "Batman i Robin" z 1997 roku, w którym pierwszy i jedyny raz wcielił się w postać Batmana. Produkcja okazała się spektakularną klapą, a sam Clooney został określony mianem najgorszego Batmana w historii kina.



Reklama

Towarzysząca Clooneyowi na pokazie "The Tender Bar" żona Amal dodała, że mąż nigdy nie pozwolił jej obejrzeć filmu "Batman i Robin". "Są pewne filmy, w których po prostu zagrałem. Chcę, żeby moja żona miała wobec mnie trochę szacunku" - tłumaczy to Clooney.

Wideo "Batman i Robin" (1997) Official Trailer

I dodał, że ubolewa nad tym, iż jego dzieci, bliźniaki Alexander i Ella, chcą zobaczyć, jak wypadł w roli Batmana. "Niedobrze, gdy twoi czterolatkowie mówią ci, że film, w którym zagrałeś jest do kitu. To może być bolesne" - zauważył z uśmiechem aktor.

Najnowszy film George'a Clooneya to ekranizacja autobiograficznej powieści "Bar dobrych ludzi" autorstwa J.R. Moehringera. Opowiada historię wychowującego się bez ojca młodego J.R. (w tej roli Tye Sheridan). Chłopak większość czasu spędza w barze prowadzonym przez jego wujka Charliego (Ben Affleck). Stałymi bywalcami lokalu są najbardziej kolorowi i dziwaczni faceci, którzy starają się zastępować chłopakowi ojca. Samotnie wychowująca go matka (Lily Rabe) walczy o to, by zapewnić synowi możliwości, jakich sama nie miała. Jednocześnie stara się opuścić dom własnego ojca (Christopher Lloyd), który niechętnie ją wspiera. Tymczasem J.R. zaczyna powoli spełniać swoje marzenia zawodowe.



Film "The Tender Bar" od 7 stycznia przyszłego roku będzie można zobaczyć na platformie streamingowej Amazon Prime.