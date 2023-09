Oscarowa szóstka na 14. FKA

Łódź od 12 października ponownie stanie się stolicą filmu! W programie tegorocznej Kamery Akcji znalazło się aż 6 tytułów, które powalczą o przyszłoroczne Oscary. Festiwal otworzą "Chłopi" DK Welchman i Hugh Welchmana (12 października, g. 17:15) - malarska animacja będąca efektem pracy m.in. ponad 100 malarzy w 4 studiach w Polsce, Serbii, Ukrainie oraz na Litwie. "Autorzy 'Chłopów' zaprezentowali kolejny imponujący film animowany, osiągając nowy poziom dynamizmu, w którym kamera nie jest tylko obserwatorem, ale uczestnikiem" - poinformowała przewodnicząca Komisji Oscarowej Ewa Puszczyńska, której film także weźmie udział w walce o Nagrodę Akademii.

O kulisach powstawania "Strefy interesów" w reż. Jonathana Glazera polska koproducentka opowie podczas case study (14 października, g. 17:00). Uczestnicy Akcji Edukacji zapoznają się z drogą, jaką tytuł ten przebył w drodze od canneńskiego Grand Prix do kandydata Wielkiej Brytanii do Oscara, a także usłyszą o realizacyjnych kulisach na czele z nowatorskimi rozwiązaniami autora zdjęć Łukasza Żala. Będzie to też okazja, by przyjrzeć się dotychczas niepublikowanym materiałom making of.

Fińskim kandydatem do Oscara są natomiast "Opadające liście" Akiego Kaurismäkiego, których przedpremierowy pokaz odbędzie się w Szkole Filmowej w Łodzi już 14 października o g. 13:30. To jedna z najciekawszych czarnych komedii ostatnich lat i jednocześnie kino angażujące aktualnością i uniwersalnością. Widzów Festiwalu Kamera Akcja ominąć nie może także pokaz "Wśród wyschniętych traw" Nuri Bilge Ceylana ze zjawiskową i nagrodzoną Złotą Palmą Merve Dizdar w roli głównej (15 października, g. 17:30). To melancholijna i epicka opowieść, w której reżyser piętnuje ludzkie postawy - narcyzm, samolubność i wybieranie wygód.

Mistrzostwo pokazał także nagrodzony w Cannes Trần Anh Hùng w "Bulionie i innych namiętnościach" z Juliette Binoche w roli głównej (pokaz 12 października, g. 21:15). Francuski kandydat do Oscara to uczta dla każdego, kto poszukuje w kinie smacznego połączenia romansu z poetyckim slow cinema. Organizatorzy zapraszają na inspirowaną filmem kulinarną ucztę do restauracji w Monopolis (liczba miejsc ograniczona).

Stawkę Oscarową podczas Kamery Akcji zamyka "Powoli" Mariji Kavtaradze, litewski kandydat, kino namiętne oraz pełne pasji, które jest popisem zarówno świetnej reżyserii, jak i aktorskiej chemii (13 października, g. 17:30). To także jeden z niewielu queerowych tytułów, który pyta o sens związku osoby aseksualnej z osobą potrzebującą fizycznej bliskości.

Łódzki Festiwal Filmowy ze wspólną edycją online

14. Festiwal Kamera Akcja to także dodatkowe cztery dni festiwalowych emocji online na platformie Think Film. W tym roku dzięki współpracy z Festiwalem Mediów Człowiek w Zagrożeniu zapraszamy do udziału równocześnie w wydarzeniach dwóch festiwali, które będą dostępne (wyłącznie) dla posiadaczy karnetów bez dodatkowych opłat. Widzowie w ramach części przygotowanej przez Festiwal Kamera Akcja zobaczą m.in. film Iry Sachsa "Mali mężczyźni" (96% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes). To opowieść o przyjaźni dwóch nastolatków - Tony'ego i Jake'a - zakłóconej kłótnią ich rodziców. Reżyser z niezwykłym wyczuciem zachował równowagę między młodzieńczym idealizmem, komplikacjami związanymi z życiem dorosłych oraz uprzedzeniami społeczno-ekonomicznymi.

Równie dopracowane produkcyjnie i gęste fabularnie są "Różne drogi do świętości" Anieli Gabryel - szósty w historii dyplom Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, który podczas Festiwalu Kamera Akcja zostanie zaprezentowany przedpremierowo. To opowieść o tęsknocie za wspólnotą, duchowości i o rozczarowaniu kościołem, w której crossfit łączy się z ekoaktywizmem, działaniami polityczno-społecznymi, a nawet hipnozą i szamanizmem.

Widzowie zainteresowani równie odważnymi historiami powinni zwrócić uwagę na obsypane nagrodami "Granice miłości" Tomasza Wińskiego ("Objawy", "Jerzy, pies uchodźca") wyjawiające najskrytsze marzenia i fantazje erotyczne bohaterów. Wiński wraz ze scenarzystką Petrą Hůlovą, jedną z najwybitniejszych współczesnych czeskich pisarek, kreśli opowieść o badaniu własnej intymności, przygodach z innymi partnerami i coraz bardziej intensywnych poszukiwaniach granic, które można przekroczyć w miłości i seksie.

O nagości i cielesności opowiadają także "Części intymne" Kristy Guevara-Flanagan, autotematyczny dokument o standardach pracy w przemyśle filmowym, pracy koordynatorów/ek scen intymnych. Film poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy współczesne kino powinno stanąć w obronie równości i naturalności ludzkich ciał czy ich wykluczenia i idealizacji. Odpowiedzi udzielają cenione reżyserki, scenarzystki i aktorki, między innymi Jane Fonda, Joey Soloway, Angela Robinson, Karyn Kusama, Rose McGowan czy Emily Meade.

Premiery łódzkich filmów

Wśród wszystkich produkcji prezentowanych podczas 14. edycji Festiwalu Kamera Akcja znalazły się trzy wyjątkowe propozycje, które są współfinansowane przez Miasto Łódź. Widzowie będą mogli zobaczyć premierowo "Delegację" w reżyserii Asafa Sabana (13 października, g. 17:15), który zachwycił uczestników tegorocznego Berlinale - film nawiązujący do nurtu coming of age, w którego tle poruszana jest tematyka tożsamości i dziedzictwa Holocaustu. To kolejny ważny tytuł, szczególnie w kontekście nieustających dyskusji o problemie migracji. W spotkaniu udział weźmie Agnieszka Dziedzic, producentka filmu.

Organizatorzy zapraszają także na łódzką premierę reżyserskiego debiutu Gabrieli Muskały "Błazny" (15 października, g. 12:15). To najnowszy film dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. "Zgodziłam się na wyreżyserowanie dyplomu pod jednym warunkiem - poprosiłam o cały rok na przeprowadzenie ze studentami improwizacji, a scenariusz powstanie na ich podstawie" - zdradziła reżyserka. O dodatkowych ciekawostkach i niecodziennym procesie twórczym opowiedzą po seansie aktorzy: Szymon Kukla, Jan Łuć, Justyna Litwic, Oliwier Witek, Magda Dwurzyńska oraz producentki filmu: Ewa Hoffmann oraz Agata Golańska.

Filmem zamknięcia tegorocznej edycji Festiwalu jest "Święto ognia" w reżyserii Kingi Dębskiej, produkcja oscarowego studia Opus Film, koprodukcja EC1 Łódź — Miasto Kultury (15 października, g. 17:15).

Authors Spotlight, czyli 26 najlepszych szortów z całego świata

Selekcja Konkursu Authors Spotlight dobiegła końca. "To był niezwykle trudny wybór. Do finałowej preselekcji przeszło 225 produkcji z aż 39 krajów. Ostatecznie musieliśmy ograniczyć się do wyboru 26 filmów, które zostaną zaprezentowane w Kinie Kinematograf w ramach pokazów konkursowych. Widzowie Festiwalu będą mogli obejrzeć również produkcje, które były bardzo blisko konkursowej stawki w ramach bloku Authors Spotlight Extra dostępnego online" - zapowiada Agnieszka Hawryluk, przewodnicząca selekcji konkursu.

Authors Spotlight to od lat znak jakości dla młodych twórców i zaszczytna obecność wśród najlepszych krótkich metraży z całego świata. W tym roku w konkursie znalazły się produkcje fabularne z Polski, Grecji, Litwy, Belgii, Meksyku, Malezji i Izraela oraz animacje reprezentujące Wielką Brytanię, Francję, USA, Belgię, Finlandię, Japonię, Niemcy i Polskę. Szczególną uwagę warto zwrócić na rodzime produkcje, które ukazują moc młodego kina.

Widzowie zobaczą m.in. nagrodzone w Gdyni "Moje stare" Nataszy Parzymies, znakomitą i utrzymaną w duchu neonowych lat 80. animację "Cosmic Routine" Agnieszki Kotulskiej czy nostalgiczny powrót do dzieciństwa w "Stworze" Damiana Kosowskiego. To jednak nie koniec - w ramach sekcji pozakonkursowej Authors Spotlight Extra zaprezentowane zostaną m.in. "4 psy" Macieja Białoruskiego - oryginalna adaptacja wiersza zrealizowana na taśmach 8mm, MiniDv, Super 16mm czy CMOS Super 35, "Martwa natura" Małgorzaty Paszko - czarno-biała dokumentalna impresja o niszczycielskim wpływie człowieka na przyrodę czy "W lesie są ludzie" Szymona Ruczyńskiego - wzruszająca, ale też dająca iskrę nadziei animowana relacja prosto z granicy polsko-białoruskiej. Pełny program pokazów konkursowych dostępny jest na stronie internetowej festiwalu. Zwycięzcy Authors Spotlight ogłoszeni zostaną 15 października podczas gali zamknięcia Festiwalu.

Zdjęcie Kadr z filmu "Bulion i inne namiętności" / materiały prasowe

Branża filmowa z każdej perspektywy — ruszyły zapisy na warsztaty

"Film musi bronić się sam" - brzmi bezwiednie powtarzane w branży powiedzenie. Czy tak faktycznie jest? Podczas warsztatów "Krytycy i twórcy rozmawiają" (14 października, godz. 10:00), młodzi filmowcy i filmowczynie dowiedzą się, w jaki sposób opowiadać o własnej twórczości, a adapeci dziennikarstwa zmierzą się ze sztuką przeprowadzania wywiadów. To wszystko pod czujnym okiem krytyczki filmowej i edukatorki, Kai Klimek.

Istotną częścią pracy współczesnego krytyka filmowego jest także umiejętność sprawnego tworzenia i syntetycznej redakcji tekstu w krótkim czasie. "Warsztaty szybkiego pisania" (14 października, g. 13:00) prowadzone przez Michała Walkiewicza to propozycja, dla wszystkich piszących o kinie, którzy chcą zyskać wiedzę i wskazówki, jak wcielić w życie zasadę "minimum treści, maksimum przekazu" i poznać zasady komponowania krótkich, medialnych tekstów.

Cykl warsztatów podczas 14. FKA podsumuje Łukasz Mańkowski, programer Festiwalu Pięciu Smaków i krytyk piszący dla MUBI, Sight & Sound czy Senses of Cinema. Prowadzący "Sighs and Sounds: festiwale jako platforma edukacji i krytyka międzynarodowa" (15 października, g. 10:00) zdradzi, jak zacząć pisać po angielsku i na czym polegają różnice w pracy w polskiej i zagranicznej redakcji.

Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na stronie internetowej festiwalu.

Kino kulinarne z filmową premierą w Monopolis

Festiwal Kamera Akcja i Monopolis zapraszają na wyjątkową kolację połączoną z przedpremierowym pokazem filmu nagrodzonego w Cannes! "Bulion i inne namiętności" z Juliette Binoche w roli głównej to filmowa uczta dla oka, okazja do rozkoszowania się estetyką serwowanych na ekranie dań, dowód na to, że sztuka kulinarna może być pasją życia, źródłem emocjonalnych uniesień i drogą do zdobywania serc. Nie inaczej będzie podczas wieczoru w wyjątkowym anturażu Monopolis. Ceniona szefowa kuchni zaproponuje uczestnikom autorską kolację złożoną z dań kuchni francuskiej. Menu inspirowane filmem będzie jednocześnie wstępem do seansu, a formuła live cooking pozwoli dodatkowo przyjrzeć się profesjonaliście "w akcji"! Uczestnicy będą mogli wysłuchać ciekawostek na temat pochodzenia serwowanych dań, a także procesu ich przygotowania. Wkrótce ruszy sprzedaż biletów na to wydarzenie.

14. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 12 do 15.10.2023 w Łodzi (16 -19.10.2023 online na platformie Think Film). Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego - mecenasa festiwalu. Głównymi partnerami festiwalu jest Szkoła Filmowa w Łodzi, Muzeum Kinematografii i Monopolis. Festiwal Kamera Akcja i Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu tworzą sieć współpracy "Łódzki Festiwal Filmowy". Karnety w cenie od 99 zł w sprzedaży do 9 października 2023 r.