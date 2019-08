"Gdzie jesteś, Bernadette?": Cate Blanchett na wirażu

Aktorzy wierzą w intuicję Richarda Linklatera. Zaproszenie do współpracy przyjęła tym razem laureatka dwóch Oscarów Cate Blanchett ("Elizabeth", "Veronica Guerin", "Blue Jasmine"), która w filmie "Gdzie jesteś, Bernadette?" zagrała niekonwencjonalną artystkę na życiowym rozdrożu.

Cate Blanchett w scenie z filmu "Gdzie jesteś, Bernadette?" Richarda Linklatera /materiały dystrybutora

Richard Linklater to reżyser doceniany przede wszystkim za umiejętność oddawania subtelnych emocji - wystarczy wspomnieć jego słynną trylogię zapoczątkowaną filmem "Przed wschodem słońca" (1995), z pamiętnymi rolami Ethana Hawke'a i Julie Delpy. Film "Boyhood" (2014) przyniósł mu Złoty Glob za reżyserię i aż trzy nominacje do Oscara (w sumie film wyróżniono sześcioma nominacjami do tej nagrody i statuetką dla Patricii Arquette za najlepszą żeńską rolę drugoplanową).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Boyhood" [trailer]

Reklama

Jego opowieść o dojrzewaniu w latach 80. "Każdy by chciał!!" (2016) spotkała się z entuzjastycznym wręcz przyjęciem ze strony krytyki, która okrzyknęła Linklatera prawdziwym humanistą, wrażliwym na wieloznaczność ludzkiego postępowania, traktującym swych bohaterów bez sentymentalnego pobłażania, ale zawsze z wielkim zrozumieniem.



Linklater tak mówił o swym najnowszym projekcie: - Mamy tu skomplikowane, wielowymiarowe postaci. Dla mnie kluczowa była główna bohaterka, silna i utalentowana kobieta, która z wielu powodów nie tworzy. Dlaczego tak się dzieje? Chcieliśmy udzielić odpowiedzi na to pytanie. Temat był mi osobiście bliski - obawa przed artystyczną stagnacją to jeden z moich największych lęków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gdzie jesteś, Bernadette" [trailer] materiały dystrybutora

- To bardzo zabawny i jednocześnie pełen bólu wizerunek kobiety, która znalazła się w stanie narastającego od dawna życiowego kryzysu - tłumaczyła z kolei aktorka. - Myślę, że tak jak wielu ludzi, którzy wyglądają na dzikich i często nieprzyjemnych dla otoczenia, Bernadette jest krucha i delikatna, czasem zdezorientowana. Pokrywa to - powiedzmy - szorstkością.



Blanchett miała wiele słów uznania nie tylko dla swej bohaterki, którą ewidentnie polubiła, ale i dla reżysera: - Praca z Rickiem jest niezwykle twórcza. On naprawdę pragnie, by aktor dodał postaci jak najwięcej od siebie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gdzie jesteś, Bernadette?" [trailer 2] materiały dystrybutora

Bernadette Fox (Blanchett) ma kochającego, choć zapracowanego męża (Billy Crudup) oraz wspaniałą córkę, piętnastoletnią Bee (Emma Nelson), dla której jest najlepszą przyjaciółką. Uważana w kręgach designu za genialną rewolucjonistkę w dziedzinie architektury, Bernadette jest kobietą ekscentryczną, nieunikającą konfliktów z otoczeniem. Pewnego deszczowego dnia znika w dziwnych okolicznościach. Bee, która postanawia za wszelką cenę ją odnaleźć, stopniowo odkrywa zaskakujące fakty z życia Bernadette...