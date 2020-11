Gdynia 2020: Program festiwalu. W tym roku całość online

Trzy konkursy, pozakonkursowe sekcje filmowe oraz wydarzenia towarzyszące, w tym konferencje prasowe, debaty, warsztaty i koncerty - w sobotę, 22 listopada, opublikowano program 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który w całości odbędzie się online.

W tym roku na festiwalu w Gdyni filmy będą walczyć w trzech konkursach /materiały prasowe

45. edycja festiwalu odbędzie się w tym roku w całości online, w dniach 8-12 grudnia 2020 roku.



Na platformie VOD FPFF znajdzie się część filmów zakwalifikowanych do konkursów, co wynika z obostrzeń licencyjnych, narzuconych przez dystrybutorów organizatorom festiwalu. Dostęp do wybranych tytułów będzie ograniczony wyłącznie do grona akredytowanych dziennikarzy.



Niektóre wydarzenia towarzyszące, adresowane do przedstawicieli branży, będą wymagały wcześniejszej rejestracji uczestników. Duża część zaplanowanych wydarzeń - spotkań, konferencji, koncertów - będzie dostępna on-line dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla posiadaczy akredytacji. Oto szczegóły!