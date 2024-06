Galactus MCU obsadzony! Znacie tę twarz z "Gry o tron" i "Harrego Pottera"

Fantastyczna Czwórka to drużyna fikcyjnych postaci komiksowych, superbohaterów, stworzonych przez Stana Lee i Jacka Kirby’ego w roku 1961 dla wydawnictwa Marvel Comics. Ich przygody doczekały się już kilku ekranizacji, jednak Marvel idzie za ciosem i realizuje kolejną.

MCU realizuje reboot "Fantastycznej Czwórki". Co wiemy?

Nowa wersja "Fantastycznej Czwórki" ukaże się w kinach już za rok, 25 lipca 2025 roku. Wiemy, że w obsadzie znajdziemy kilka głośnych nazwisk.

Pedro Pascal ("Gra o tron" i "The Last of Us") zagra Reeda Richardsa, Elastycznego Człowieka. W rolę Sue Storm, Niewidzialnej Kobiety, wcieli się Vanessa Kirby ("Mission Impossible", "Napoleon"). Johnny'ego Storma, czyli Ludzką Pochodnię, sportretuje Joseph Quinn (Eddie Munson w 4. sezonie "Stranger Things"), a Bena Grimma, znanego jako "The Thing", zagra Ebon Moss-Bachrach ("The Bear").

“Fantastyczna Czwórka": Ralph Ineson dołącza do obsady jako Galactus!

Kolejny aktor zdradza, że dołącza do obsady superprodukcji. Mowa o Ralphie Inesonie , 54-letnim Brytyjczyku. Jak dotąd mogliśmy go zobaczyć w 4 częściach serii "Harry Potter", "Mizantropie", "Czarnobylu" czy "Zielonym Rycerzu".

Ineson, w rozmowie z The Movie Dweeb, potwierdził swój casting do nowej produkcji MCU i podzielił się ekscytacją, którą odczuwa w związku z projektem.

"Po prostu cieszę się, że mogę być częścią tego absolutnie szalonego i ogromnego świata. Gram Galactusa. Nie mogę za wiele zdradzić, ale to tak - chodzi o Galactusa. Jest wiele powodów do ekscytacji."

Brytyjczyk zagra Galactusa, wcześniej człowieka, obecnie kosmiczną istotę, która konsumuje planety, by utrzymać swoją siłę życiową. Jest jedną z kluczowych postaci w utrzymaniu kontynuacji uniwersum.

