Gal Gadot: Z rodziną w filmie "Wonder Woman 1984"

25 grudnia na ekrany amerykańskich kin oraz do katalogu serwisu streamingowego HBO Max trafił długo wyczekiwany film "Wonder Woman 1984" z Gal Gadot w roli głównej. W jednej ze scen na ekranie pojawiła się rodzina aktorki – mąż Yaron Varsano i ich dwie córki. "To wiele dla nas znaczyło, zwłaszcza, że pojawili się w bardzo wyjątkowym momencie" – komentuje gwiazda produkcji.

Fani filmu "Wonder Woman" z 2017 roku wreszcie doczekali się premiery jego kontynuacji. A przynajmniej niektórzy - obraz "Wonder Woman 1984" w Boże Narodzenie zadebiutował na ekranach amerykańskich kin oraz na niedostępnej w Polsce platformie HBO Max. Wynik w box office może napawać twórców entuzjazmem, nieco mniej entuzjastyczne są recenzje krytyków, którzy wskazują na dużą chaotyczność i przewidywalność scenariusza dzieła Patty Jenkins. Widzowie zdają się być jednak usatysfakcjonowani - w serwisie "Rotten Tomatoes" film pozytywnie oceniło 73 proc. użytkowników.



Jedną z niespodzianek, jakie twórcy przygotowali dla widzów, jest pojawienie się na ekranie członków rodziny odtwórczyni głównej roli, Gal Gadot. Pod koniec filmu, w specjalnej świątecznej scenie, można dostrzec męża izraelskiej aktorki, Yarona Varsano oraz ich dwie córki - 9-letnią Almę i 3-letnią Mayę. Gadot w najnowszym wywiadzie przyznała, że udział jej bliskich w produkcji miał dla niej ogromną wartość. "To wiele dla nas znaczyło, zwłaszcza, że pojawili się w bardzo wyjątkowym momencie" - wyznała w rozmowie z Kevinem McCarthym goszcząc w programie "Good Day DC".

Pracę nad "Wonder Woman 1984" Gadot uznaje za najważniejsze wydarzenie w karierze. "Zarówno dla mnie, jak i dla Patty, to jest coś więcej niż tylko film. Ta produkcja całkowicie zmieniła moje życie. Włożyłyśmy w nią ogrom pracy, myśli i emocji. Nie mogłabym tego dokonać bez wsparcia mojej niesamowitej rodziny, dlatego możliwość uchwycenia ich na ekranie wiele dla mnie znaczy. To dla nas niesamowita pamiątka, którą będziemy zawsze pielęgnować w sercach" - wyznała aktorka.

W Polsce premiera filmu "Wonder Woman 1984" zaplanowana jest na 22 stycznia 2021 roku.