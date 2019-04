Gal Gadot: Wzburzony brzeg morza

Piękna twarz i perfekcyjne ciało - to za ich sprawą Gal Gadot uważana jest obecnie za jedną z najseksowniejszych kobiet świata! ​Izraelska modelka i aktorka to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk Hollywood.

Gadot urodziła się 30 kwietnia 1985 roku. Jej imię po hebrajsku oznacza "falę", nazwisko zaś to inaczej "brzeg morza". Mimo że jej rodzice urodzili się w Izraelu, przodkowie Gadot byli żydowskimi emigrantami z Europy - gwiazda przyznała w jednym z wywiadów, że w jej żyłach płynie także polska krew.

Mierząca 175 centymetrów wzrostu Gadot karierę w show-biznesie rozpoczynała od modelingu. W 2004 roku została Miss Izraela i reprezentowała swoja ojczyznę w rywalizacji o tytuł Miss Universe.



Aktorka zdradziła jakiś czas temu, że... celowo go przegrała. "Wiedziałam, że nie chcę być Miss Universe. To nie dla mnie. Dla 18-latki wyglądało to jak ogromna odpowiedzialność. Przegrałam sromotnie. Ale przegrałam triumfalnie". Jak wyznała, w celu przegrania konkursu Miss Universe zakładała złe kostiumy i udawała, że nie mówi po angielsku. Jej heroiczne wyczyny opłaciły się - Gadot nie została Miss Universe.



Tuż po tym powrocie została za to... powołana do wojska (w Izraelu obowiązek służby wojskowej obejmuje także kobiety). Dzięki wojskowemu przeszkoleniu mogła bez problemu wykonywać kaskaderskie ewolucje na planach swych przyszłych produkcji.

W 2007 roku aktorka wzięła udział w castingu do roli Camille Montes, dziewczyny Bonda w "Quantum of Solace". Przegrała co prawda z Olgą Kurylenko, ale spodobała się na tyle, że - niejako w zamian - trafiła do innej filmowej serii: "Szybcy i wściekli".

Jako Gisele Harabo po raz pierwszy pojawiła się w obrazie "Szybko i wściekle" z 2009 roku. Oglądaliśmy ją także w trzech kolejnych odsłonach serii, ale - ze względu na inne zobowiązania - zabrakło jej już w "Szybkich i wściekłych 8".

W 2015 roku Gadot wygrała najważniejszy casting w swoim dotychczasowym życiu, w efekcie czego wcieliła się w Wonder Woman w superprodukcji "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości". "Wonder Woman jest prawdopodobnie jedną z najsilniejszych bohaterek z całej serii komiksów DC. Gal jest nie tylko niesamowitą aktorką, ale także ma w sobie coś magicznego, co sprawia, że idealnie nadaje się do tej roli. Nie możemy się doczekać, aż publiczność zobaczy Gal w roli ich ulubionej postaci" - mówił przed premierą reżyser filmu Zack Snyder.

Jak poinformował "The Hollywood Reporter", w walce w rolę Wonder Woman Gadot pokonała Olgę Kurylenko i gwiazdę "G.I. Joe: Odwet" Elodie Yung, które także ubiegały się o rolę superheroiny. Postać Wonder Woman była do tej pory kojarzona z Lyndą Carter, która grała ją w serialu telewizyjnym w latach 70.



"Wonder Woman" (2016) była ekranizacją popularnego komiksu, opowiadającego o Dianie Prince, amazońskiej księżniczce i córce Zeusa, która decyduje się opuścić mityczną krainę, by pomóc zwykłym śmiertelnikom w walce ze złem. Gal Gadot partnerowali na ekranie: Chris Pine, który wcielił się w postać ukochanego tytułowej heroiny - Steve'a Trevora. W filmie wystąpili również: Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis i Ewen Bremner.

Pod koniec 2016 roku Gadot znów pojawiła się w kostiumie Wonder Woman! Wówczas na ekrany weszła bowiem superprodukcja "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" Zacka Snydera. Swoją rolę powtórzyła też w "Lidze Sprawiedliwości", czyli filmowej wersji przygód wszystkich najsłynniejszych bohaterów DC Comics.

Gal Gadot nie ogranicza się jednak wyłącznie do wcielania się w superbohaterkę. Już na początku swojej kariery odnosiła sukcesy - w 2007 roku zagrała główną rolę w izraelskim serialu dramatycznym "Bubot". W swojej ojczyźnie wystąpiła również w sportowej komedii "Shoshana khaloutz merkazi" (2014).

Z kolei w Hollywood po serii epizodycznych występów ("Nocna randka", "Wybuchowa para") mogliśmy ją oglądać w pełnym gwiazd thrillerze akcji "Psy mafii", gdzie jej ekranową siostrą była sama Kate Winslet.

Z kolei w komedii "Szpiedzy z sąsiedztwa" Gadot oraz znany z serialu "Mad Men" Jon Hamm wcielali się w pięknych i bogatych Jonesów, którzy właśnie przeprowadzili się na przedmieścia. Tam za wszelką cenę starają im się dorównać nowi sąsiedzi (Zach Galifianakis, Isla Fisher). Przynajmniej do czasu, gdy okazuje się pan i pani Jones to w rzeczywistości działający pod przykryciem agenci do zadań specjalnych...

Gwiazda pojawiła się także w thrillerze akcji "Umysł przestępcy" opowiadającym o skazańcu (Kevin Costner), któremu zostają wszczepione wspomnienia i umiejętności zmarłego agenta CIA (Ryan Reynolds), aby mógł dokończyć jego misję.



Już wkrótce aktorkę znów zobaczymy w roli Diany Prince w sequelu "Wonder Woman", tym razem rozgrywającym się w 1984 roku, solowym filmie o przygodach Flasha, a także w kontynuacji "Ligi Sprawiedliwości". Zagra także jedną z głównych ról w nowej wersji "Śmierci na Nilu", którą wyreżyseruje Kenneth Branagh.