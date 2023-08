Gal Gadot ponownie jako Wonder Woman? Aktorka liczy na powrót do roli

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Od kiedy ogłoszono, że James Gunn i Peter Safran będą odpowiadali za adaptacje komiksów DC, stało się jasne, że dojdzie do obsadowych roszad. Wśród gwiazd, które rozstaną się z rolami uwielbianych superbohaterów była także Gal Gadot, która od 2016 roku wcielała się w Wonder Woman. W jednym z ostatnich wywiadów aktorka zdradziła jednak, że wciąż może powrócić do roli wojowniczej Amazonki.

Zdjęcie Zobaczymy jeszcze Gal Gadot w roli Wonder Woman? / materiały prasowe