Fundacja Brada Pitta zapłaci gigantyczne odszkodowanie

Make it Right, organizacja charytatywna założona przez Brada Pitta, zawarła pozasądową ugodę z mieszkańcami Luizjany, dla których wybudowała domy po przejściu huraganu Katrina. Radość z nowych lokali trwała jednak krótko, bo szybko okazało się, że mają one wiele poważnych usterek. Lokatorzy postanowili więc pozwać fundację gwiazdora do sądu. Procesu jednak nie będzie, bo Make it Right zobowiązała się, że przekaże właścicielom felernych domów 20,5 mln dolarów.

Brad Pitt /Han Myung-Gu/WireImage /Getty Images