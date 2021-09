Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" świętuje 18. urodziny

Jak wspominała Anna Dymna, ten rok jest dla niej jubileuszowy - obchodzi 50-lecie pracy artystycznej, a w zeszłym miesiącu przypadały jej 70. urodziny.



"Najważniejsze jest jednak to, że fundacja ma 18 lat (...). Moje życie to jest taka droga, która trwa już 70 lat. Ta droga od samego początku ma jakieś światełko tak, że nigdy nie idę zupełnie po ciemku. Najważniejsze jest to, że na tej drodze spotyka się ludzi" - podkreśliła aktorka.

Na swojej drodze życiowej - mówiła Dymna - spotkała najpierw swoją rodzinę, potem artystów, z którymi współpracowała i się zaprzyjaźniła, a w końcu swoich podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną.

"Pewnego dnia w 1999 r. na mojej drodze pojawiła się nagle cała grupa ludzi, którzy odmienili tę moją drogę, rozszerzyli ją i od tej pory jest ona taka jasna. Na tej drodze stanął ksiądz Tadeusz (Isakowicz-Zaleski - przyp. PAP) i wtedy poznałam was - ludzi, którzy mi pokazali prawdziwą radość, prawdziwe piękno - to jesteście wy, ja was po prostu kocham" - mówiła Dymna do swoich podopiecznych podczas uroczystości w siedzibie fundacji.

Środowe 18. urodziny Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" w "Dolinie Słońca" rozpoczęła msza św. w sąsiednim kościele parafialnym. Po części oficjalnej przyszedł czas na spektakl teatru Radwanek "Jesteśmy z jednego ogródka", w którym występują podopieczni fundacji. Na koniec wszyscy bawili się podczas pikniku.

Przedstawiciele fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" przypomnieli, że w ciągu 18 lat działalności pomogła ona w całej Polsce w leczeniu, rehabilitacji i edukacji ponad 35 tys. osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wiosną 2004 r. funkcjonowanie rozpoczęły Warsztaty Terapii Artystycznej w podkrakowskich Radwanowicach. Dziesięć lat później fundacja w tym samym miejscu otworzyła "Dolinę Słońca", nowoczesny ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W 2014 r. zostały uruchomione wybudowane i prowadzone przez fundację Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie.

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" zorganizowała także 15 edycji Ogólnopolskich Dni Integracji "Zwyciężać Mimo Wszystko", 16 edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, 17 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana" i 11 koncertów charytatywnych w Filharmonii Krakowskiej.

Organizacja była inicjatorem wielu innych projektów dobroczynnych i charytatywnych, m.in.: "Każdy ma swoje Kilimandżaro", "Biuro Młodych", "Każdy jest komuś potrzebny", "Zaczarowane Radio Kraków", "Akademia Odnalezionych Nadziei" czy "Indeks marzeń". Przekazuje również pomoc indywidualną.