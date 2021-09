"Fuks 2": Powstaje kontynuacja kultowej komedii!

23 lata - dokładnie tyle minie niedługo od premiery kultowego filmu "Fuks". To właśnie po 23 latach ukaże się sequel jednej z najbardziej znanych polskich komedii gangsterskich przełomu wieków. Każdy, kto oglądał pierwszą część, pamięta młodego Macieja Stuhra, który wcielając się w rolę Aleksa zaliczył jednej nocy pościg policyjny, kradzież samochodu i poznał swoją wielką miłość, czyli Sonię, w którą wcieliła się piękna Agnieszka Krukówna.

- Jestem z tego pokolenia, które kochało Maćka Stuhra. Każda z nas chciała być Krukówną i chodzić na solarium - wyznaje nam Sonia Bohosiewicz, która znalazła się w obsadzie filmu "Fuks 2".

- W filmie "Fuks 2" to w większości kobiety trzymają za lejce. Kobiety tu sterują facetami. Moja bohaterka Joanna Konieczny jest inteligentna, sprytna, lisia, przebiegła. W końcu pracuje dla gangstera i jest jego prawą ręką. Na dnie jej serca rodzi się jednak tęsknota za miłością. Co wybierze? Tego zdradzić nie mogę - podkreśla Sonia Bohosiewicz.

"Fuks 2" - plejada gwiazd w obsadzie

Na ekranie jako nowi członkowie fuksowej ekipy pojawią się również Cezary Pazura, który wystąpi w roli czarnego, gangsterskiego charakteru oraz Maciej Musiał, przejmujący pałeczkę po swoim filmowym ojcu granym przez Macieja Stuhra. Dzięki kontynuacji kultowej komedii poznamy dalsze losy Aleksa.

- To jest nietypowe. Nieczęsto zdarza się w kinematografii, żeby film doczekał się kontynuacji po takim czasie. Będziemy mieli troszkę innych bohaterów. Młodzież wyjdzie tu na pierwszy plan. Mój bohater z przyjemnością oddaje palmę pierwszeństwa swojemu filmowemu synowi. W tej roli Maciej Musiał. A ja z panem Januszem Gajosem będziemy się temu życzliwie przyglądać i wspierać młodzież wtedy, kiedy będzie nas potrzebować - powiedział w rozmowie z Interią Maciej Stuhr, bohater pierwszej części filmu.

- Moja postać jest tym razem już spokojniejsza, nawet przyprószona siwą mąką czasu. Zbyt troskliwie dba o swoje zdrowie, popada nawet w hipochondrię. (...) Pierwszy "Fuks" przyniósł mi popularność i rozpoznawalność. Do dzisiaj jest najczęściej wyświetlanym przez rożne telewizje moim filmem ze wszystkich kilkudziesięciu, które zrobiłem, co oznacza, że przetrwał próbę czasu i ma swoich fanów - dodał aktor.

- Postać Maćka, którą gram, też szuka fuksa w życiu. Może nie w biznesie, ale... w miłości. Jak współczesny młody człowiek, szuka tej miłości na portalach randkowych. Kiedy idzie na randkę, zostaje wplątany przez dziewczynę - żonę gangstera - w intrygę. Ona wrabia go w kradzież kilku milionów złotych. Gangster się denerwuje, znajduje mojego ojca [w tej roli Maciej Stuhr - red.], bije go, pali mu komis samochodowy. Syn, czyli moja postać, próbuje się zemścić - mówi Maciej Musiał, który w filmie "Fuks 2" gra syna bohatera części pierwszej.



- Ten film, który kręcimy, ma w sobie takiego ducha polskich komedii z lat 90., które darzymy dużym sentymentem. Myślę, że to się przeniesie - dodał aktor.



- To jest karta przetargowa, kiedy reżyser dzwoni i mówi: "W tym filmie gra już Stuhr, Gajos...". Nawet jak człowiek miałby wątpliwości, to one szybko umykają - powiedział z kolei Cezary Pazura, który gra w filmie "Fuks 2" gra czarny charakter.



- Reżyser filmu Maciej Dutkiewicz podszedł do tego bardzo starannie. W ogóle wszystko tu jest robione bardzo starannie. Podoba mi się, że nikt tu nie celuje w sukces, tylko chcemy zrobić dobrze to, co jest napisane, żeby nic nie umknęło. To jest gwarancja tego, że przynajmniej daliśmy z sobie wszystko. To, czy spodoba się widzom, to jest loteria - dodał aktor.



W rolę buntowniczej córki gangstera, która namiesza w głowie poszukującego przygód Maćka (Maciej Musiał) wcieli się natomiast Kasia Sawczuk.

W obsadzie nie mogło zabraknąć oczywiście Janusza Gajosa, który ponad dwadzieścia lat temu w filmie "Fuks" wcielił się w rolę komendanta Mazura. Z marazmu dnia codziennego po raz kolejny wyciągnie go znajomy z dawnych lat, Aleks.

- Wracam z sentymentem. Jak mija 20 parę lat po premierze filmu, który miał spore powodzenie, to porównuje się obraz Polski z tamtych lat z tym, co jest dzisiaj. Jest o czym myśleć - powiedział Janusz Gajos, który w filmie "Fuks 2" gra emerytowanego policjanta Mazura.



"Fuks 2" - nowoczesna fabuła

Co wiemy o kontynuacji "Fuksa"? Z pewnością możemy spodziewać się filmu, który będzie trzymał widza w napięciu intrygi, choć ta będzie kreowana w dużej mierze przez kobiety, co zdradzili nam aktorzy z obsady filmu.

Główny bohater grany przez Macieja Musiała będzie natomiast - w ślad za swoim ojcem - szukał szczęścia w miłości. We współczesnych czasach rzecz jasna nie będzie to miało miejsca za sprawą podglądania i uprowadzenia w pościgu policyjnym, tylko jak na rok 2021 przystało - w aplikacji randkowej. W nawiązaniu do części pierwszej, poszukiwania miłości znów będą wiązały się z kryminalną intrygą.