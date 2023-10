"Fuks" na stałe zapisał się w polskiej popkulturze i zyskał miano kultowej komedii. To właśnie ten film otworzył Maciejowi Stuhrowi drzwi do wielkiej kariery. Mimo upływu lat, do dziś wspominany jest z ogromnym sentymentem. Wiele osób czekało na kontynuację tej historii i w końcu - po 25 latach - legenda powraca. I to w wielkim stylu! Już 12 stycznia 2024 r. do kin w całej Polsce wejdzie "Fuks 2" w reżyserii Macieja Dutkiewicza.



Reklama

"Fuks 2": Sequel kultowej komedii 1 / 4 Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec w dniu osiemnastych urodzin odpalił ładunek wybuchowy, ukradł samochód, przyczynił się do rozbicia dwóch policyjnych radiowozów i "stuknął na grubą kasę" szemranego biznesmena. Jednocześnie zdobył serce pięknej kobiety. Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko, a już niedługo okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa i jeszcze większa miłość. Źródło: Polsat Autor: Mikołaj Tym

"Dobrze pamiętam casting do pierwszego "Fuksa". Najpierw wybrano mnie, a później - dość długo - szukano partnerki dla mnie. Przez moment bardzo blisko otrzymania tej roli była Edyta Górniak. Przyszła na casting i całkiem nieźle jej poszło. Początkowo była na tak, ale później okazało się, że kolidowałoby to z jej trasami koncertowymi i ostatecznie nie zagrała w tym filmie" - wspomina po latach Maciej Stuhr.



Wideo Fuks2 - oficjalny teaser

"Doskonale pamiętam też pierwszy dzień na planie 'Fuksa'. Dostawałem wtedy manto od Tomka Dedka. Byłem tym faktem bardzo podekscytowany. Pierwszy raz miałem na twarzy sztuczną krew, pierwszy raz brałem udział w kaskaderskiej scenie bójki. Plan 'Fuksa 2' pod wieloma względami różni się od planu pierwszej części tego filmu. Ale wiele rzeczy pozostało bez zmian. Mogę zdradzić, że w tym filmie dostaję w ryj" - dodaje Stuhr.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Stuhr o filmie "Fuks 2": Młodzież wyjdzie tu na pierwszy plan INTERIA.PL

"Fuks 2": Legenda powraca

Niebezpieczni gangsterzy, piękne kobiety, romantyczni mężczyźni, aplikacje randkowe, wielkie pieniądze i przekręt stulecia, a do tego - brawurowe sceny akcji, emocjonująca fabuła, zabawne dialogi i zaskakujące twisty. Tego wszystkiego można spodziewać się po "Fuksie 2". To film, który przypadnie do gustu nie tylko fanom pierwszej części, ale także młodemu pokoleniu, które nie wie, jakiego fuksa miał ćwierć wieku temu Aleks. Jak się okazuje - lata lecą, a pewne rzeczy się nie zmieniają. Historia lubi kołem się toczyć. Coś o tym wiedzą Aleks i jego syn Maciek. Panowie są niezbitym dowodem na to, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Obaj są uczuciowi, zwariowani, szukają miłości i... regularnie pakują się w kłopoty.



Mimo że Maciek (Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty - i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem (Cezary Pazura), na którego poluje emerytowany glina (Janusz Gajos), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Musiał o filmie "Fuks 2": Czuję presję Newseria Lifestyle

Czy w dziesięć dni można wkurzyć trzy piękne kobiety, wykiwać szemranego biznesmena i zdobyć pięć milionów euro? Dołącz do gry i złap fuksa w kinie!

"Fuks 2" trafi do kin 12 stycznia 2024. Za dystrybucję filmu odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Gajos o filmie "Fuks 2": Wracam z sentymentem INTERIA.PL