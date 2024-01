"Fuks 2": Niesamowita kontynuacja po latach

Pierwsza część " Fuksa " zadebiutowała w 1999 roku. Wówczas w rolę główną 18-letniego Aleksa wcielił się Maciej Stuhr. Jego bohater wpada w tarapaty, gdy postanawia wyrównać rachunki z człowiekiem, którego nienawidzi. 25 lat po premierze pierwszej części premierę ma kontynuacja. " Fuks 2 " jednocześnie nawiązuje do kultowego filmu i jest zupełnie nową historią, która łączy pokolenia. W rolę główną wciela się Maciej Musiał. W obsadzie drugiej części znaleźli się także: Maciej Stuhr, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Cezary Pazura, Janusz Gajos i Sonia Bohosiewicz.



"Fuks 2": Jakie niebezpieczne zadania wykonuje Maciej Musiał?

11 stycznia odbyła się uroczysta premiera filmu "Fuks 2". Ekipa Interii była na miejscu i rozmawiała z członkami obsady. Co ciekawego na temat swojej postaci powiedział nam Maciej Musiał?

Musiał w drugiej części kultowej komedii gra głównego bohatera o imieniu Maciek. Mimo że jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty - i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg.

W rozmowie z Interią Maciej Musiał opisał relację między jego bohaterem a Aleksem jako "ciepłą i życzliwą".

"Jestem niezłym ancymonem. Rysuję mu jego ukochane auto. Sprowadzam na niego niezłe kłopoty, a on mimo wszystko mnie kocha" - powiedział.

Zapytany o to, czy podobnie jak jego bohatera, ciągnie go do wykonywania niebezpiecznych zadań, odpowiedział żartobliwie: "Dzisiaj myłem łazienkę" - po czym dodał: "Raczej jeżdżę odpowiedzialnie samochodem, chociaż zdarza mi się przyspieszyć". Podsumował, że woli pozostałe sytuacje zachować dla siebie.

"Fuks 2": Kiedy premiera?

"Fuks 2" w kinach od 12 stycznia 2024 r.