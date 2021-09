"Fuks 2": Maciej Musiał utknął... na sośnie

Aleks z komedii "Fuks" jako 18-latek stworzył i odpalił ładunek wybuchowy, przyczynił się do rozbicia dwóch radiowozów i ukradł auto i duże pieniądze szemranemu biznesmenowi. A jaki jest syn Aleksa w historii rozgrywającej się ponad 20 lat później?

"Maciej ma w sobie coś z ojca. Też szuka fuksa w życiu - nie biznesowo, ale w miłości. Jak to współczesny, młody człowiek robi to na aplikacjach randkowych. Kiedy idzie na randkę z dziewczyną poznaną w sieci, okazuje się, że to wszystko jest ustawką i zostaje wplątany w wielką intrygę. Pewien gangster oskarża go o to, że ukradł mu kilka milionów złotych. Przestępca mści się, bije jego ojca, niszczy mu biznes. No i Maciej postanawia się zemścić, bo nikt mu ojca bić nie będzie - opowiada PAP Life Maciej Musiał.

"Fuks 2": Sequel kultowej komedii 1 / 4 Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec w dniu osiemnastych urodzin odpalił ładunek wybuchowy, ukradł samochód, przyczynił się do rozbicia dwóch policyjnych radiowozów i "stuknął na grubą kasę" szemranego biznesmena. Jednocześnie zdobył serce pięknej kobiety. Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko, a już niedługo okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa i jeszcze większa miłość.

"Fuks 2": Gwiazdy w obsadzie

Aktor dodaje, że tak naprawdę w tej historii, to kobiety rozdają karty. W filmie oglądamy w głównych rolach Katarzynę Sawczuk, Paulinę Gałązkę i Sonię Bohosiewicz.

Zdjęcia do "Fuksa 2" wciąż trwają, ale najtrudniejsza scena w filmie jest najprawdopodobniej już za Musiałem. "Szczególnie zapamiętam scenę wchodzenia na wysoką, 14-metrową sosnę. By w niej zagrać, najpierw musiałem nauczyć się wspinania na drzewa w alpinistyczny sposób. W trakcie zdjęć okazało się, że coś się stało z liną. Trzeba było mnie przepiąć, ale też nie było jak tego zrobić. No i spędziłem na tym drzewie, wisząc, około 45 minut. Mieliśmy na górze prawdziwych alpinistów, na dole byli kaskaderzy. I kompletnie nie mogli się dogadać, jak mogliby mi pomóc. Każdy miał inny sposób. Wiszenie na 10 metrach było dosyć stresujące, ale na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie" - relacjonuje Musiał.

Jaki ostatecznie kształt przybrała scena z sosną, dowiemy się w 2022 r. Wtedy planowana jest kinowa premiera "Fuksa 2".