Pierwsza część " Fuksa " zadebiutowała w 1999 roku. Wówczas w rolę główną 18-letniego Aleksa wcielił się Maciej Stuhr . Jego bohater wpada w tarapaty, gdy postanawia wyrównać rachunki z człowiekiem, którego nienawidzi.

" zadebiutowała w 1999 roku. Wówczas w rolę główną 18-letniego Aleksa wcielił się . Jego bohater wpada w tarapaty, gdy postanawia wyrównać rachunki z człowiekiem, którego nienawidzi. 25 lat po premierze pierwszej części premierę ma kontynuacja. " Fuks 2 " jednocześnie nawiązuje do kultowego filmu i jest zupełnie nową historią, która łączy pokolenia. W rolę główną wciela się Maciej Musiał.

" jednocześnie nawiązuje do kultowego filmu i jest zupełnie nową historią, która łączy pokolenia. W rolę główną wciela się W obsadzie drugiej części znaleźli się także: Maciej Stuhr, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Cezary Pazura, Janusz Gajos i Sonia Bohosiewicz.

"Fuks 2": Premiera kontynuacji po 25 latach od premiery pierwszej części

Mimo że Maciek (Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty - i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg.

A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem (Cezary Pazura), na którego poluje emerytowany glina (Janusz Gajos), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.

"Fuks 2" to pełna zaskoczeń i zwrotów akcji komedia gangsterska, która łączy pokolenia. Z jednej strony nawiązuje do kultowego filmu sprzed lat. Z drugiej - jest zupełnie nową historią dziejącą się we współczesnych realiach. Maciej Stuhr, który był głównym bohaterem "Fuksa", przekazuje pałeczkę młodszemu pokoleniu, które gra pierwsze skrzypce w tej produkcji. Tym razem to już nie Aleks jest w centrum uwagi, a jego kochliwy i uroczy syn Maciek, który odziedziczył po ojcu skłonność do wpadania w tarapaty.

"Fuks 2" w kinach od 12 stycznia 2024 r.

"Fuks 2" - plejada gwiazd w obsadzie

Na ekranie jako nowi członkowie fuksowej ekipy pojawią się Cezary Pazura, który wystąpi w roli czarnego, gangsterskiego charakteru oraz Maciej Musiał, przejmujący pałeczkę po swoim filmowym ojcu, granym przez Macieja Stuhra. Dzięki kontynuacji kultowej komedii poznamy dalsze losy Aleksa.

- To jest nietypowe. Nieczęsto zdarza się w kinematografii, żeby film doczekał się kontynuacji po takim czasie. Będziemy mieli troszkę innych bohaterów. Młodzież wyjdzie tu na pierwszy plan. Mój bohater z przyjemnością oddaje palmę pierwszeństwa swojemu filmowemu synowi. W tej roli Maciej Musiał. A ja z panem Januszem Gajosem będziemy się temu życzliwie przyglądać i wspierać młodzież wtedy, kiedy będzie nas potrzebować - powiedział w rozmowie z Interią Maciej Stuhr, bohater pierwszej części filmu.

- Moja postać jest tym razem już spokojniejsza, nawet przyprószona siwą mąką czasu. Zbyt troskliwie dba o swoje zdrowie, popada nawet w hipochondrię. (...) Pierwszy "Fuks" przyniósł mi popularność i rozpoznawalność. Do dzisiaj jest najczęściej wyświetlanym przez rożne telewizje moim filmem ze wszystkich kilkudziesięciu, które zrobiłem, co oznacza, że przetrwał próbę czasu i ma swoich fanów - dodał aktor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Stuhr: Nic bym nie zmienił Newseria Lifestyle

- Postać Maćka, którą gram, też szuka fuksa w życiu. Może nie w biznesie, ale... w miłości. Jak współczesny młody człowiek, szuka tej miłości na portalach randkowych. Kiedy idzie na randkę, zostaje wplątany przez dziewczynę - żonę gangstera - w intrygę. Ona wrabia go w kradzież kilku milionów złotych. Gangster się denerwuje, znajduje mojego ojca, bije go, pali mu komis samochodowy. Syn, czyli moja postać, próbuje się zemścić - mówi Maciej Musiał, który w filmie "Fuks 2" gra syna bohatera części pierwszej.

- To jest karta przetargowa, kiedy reżyser dzwoni i mówi: "W tym filmie gra już Stuhr, Gajos...". Nawet jak człowiek miałby wątpliwości, to one szybko umykają - powiedział z kolei Cezary Pazura, który gra w filmie "Fuks 2" gra czarny charakter.

- Reżyser filmu Maciej Dutkiewicz podszedł do tego bardzo starannie. W ogóle wszystko tu jest robione bardzo starannie. Podoba mi się, że nikt tu nie celuje w sukces, tylko chcemy zrobić dobrze to, co jest napisane, żeby nic nie umknęło. To jest gwarancja tego, że przynajmniej daliśmy z sobie wszystko. To, czy spodoba się widzom, to jest loteria - dodał aktor.

W rolę buntowniczej córki gangstera, która namiesza w głowie poszukującego przygód Maćka (Maciej Musiał) wcieli się natomiast Kasia Sawczuk. W obsadzie nie mogło zabraknąć oczywiście Janusza Gajosa, który ponad dwadzieścia lat temu w filmie "Fuks" wcielił się w rolę komendanta Mazura. Z marazmu dnia codziennego po raz kolejny wyciągnie go znajomy z dawnych lat, Aleks.

- Wracam z sentymentem. Jak mija 20 parę lat po premierze filmu, który miał spore powodzenie, to porównuje się obraz Polski z tamtych lat z tym, co jest dzisiaj. Jest o czym myśleć - powiedział Janusz Gajos.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Gajos o filmie "Fuks 2": Wracam z sentymentem INTERIA.PL