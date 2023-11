"Fuks": Kultowa produkcja z 1999 roku

Gdy w 1999 roku "Fuks" wszedł na ekrany polskich kin, nikt się nie spodziewał, że obraz Macieja Dutkiewicza stanie się filmem kultowym. Fani produkcji czekali przez ostatnich 25 lat na kontynuację losów przystojnego, romantycznego i sprytnego Aleksa (w tej roli niezapomniany Maciej Stuhr ). Teraz legenda powraca - "Fuks 2" do kin wejdzie już 12 stycznia.



Prezentujemy premierowo plakat produkcji!

"Nie jest to bezpośrednia kontynuacja. To inna historia, która funkcjonuje w oderwaniu od narracji fabularnej "Fuksa". Oczywiście, nawiązujemy do pewnej konwencji i atmosfery znanej widzom sprzed lat. Główni bohaterowie "Fuksa" stali się postaciami drugoplanowymi i kibicują młodszemu pokoleniu" - wyjaśnia Maciej Dutkiewicz, reżyser i scenarzysta.

"Można powiedzieć, że "Fuks 2" jest po części odwróconą historią "Fuksa". Tamten film opowiadał o nienawiści między ojcem i synem, a ten opowiada o łączącej ich przyjaźni i miłości. Ta odwrócona relacja jest tym, co łączy te filmy" - dodaje.

"Chciałem pokazać zmianę pokoleniową, do której doszło na przestrzeni ostatnich 25 lat. Bohater, który kiedyś był synem, dziś musi być już innym ojcem niż jego własny, w innej rzeczywistości. Aczkolwiek, wbrew temu, co można by przypuszczać, w "Fuksie 2" nie jest tak, że ojciec ratuje syna. Dzieje się nieco odwrotnie. To troszeczkę historia à rebours. Ponadto, zależało mi też na tym, by wyeksponować w tym filmie kobiece postaci. A wszystko po to, by pokazać, jak kobiety rządzą tym światem i jak czasem manipulują mężczyznami. To one pociągają za sznurki" - dodaje Dutkiewicz.



"Fuks 2": Fabuła, obsada, zdjęcia

W obsadzie "Fuksa 2" znaleźli się aktorzy doskonale znani widzom z hitu sprzed lat - Maciej Stuhr, Janusz Gajos oraz Tomasz Dedek. Jak zapewnia reżyser, żadnego z nich nie trzeba było namawiać do zagrania w spin-offie kultowej komedii gangsterskiej. Wszyscy, zaraz po tym, jak przeczytali scenariusz, zgodzili się wystąpić w "Fuksie 2".

Na ekranie zobaczymy też nowe postaci. Wcielą się w nie m.in. Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Sonia Bohosiewicz oraz Katarzyna Sawczuk.

"Przeprowadziliśmy dość intensywne zdjęcia próbne. Na ich podstawie wybraliśmy najlepszych. W przypadku roli Maćka nie bez znaczenia było też pewne wizualne podobieństwo. Uważam, że Maciej Musiał ma w sobie sporo z młodego Maciej Stuhra. To uwiarygadnia ich filmową relację" - zdradza Maciej Dutkiewicz.



Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec w dniu osiemnastych urodzin odpalił ładunek wybuchowy, ukradł samochód, przyczynił się do rozbicia dwóch policyjnych radiowozów i "stuknął na grubą kasę" szemranego biznesmena. Jednocześnie zdobył serce pięknej kobiety. Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko, a już niedługo okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa i jeszcze większa miłość.

Mimo, że Maciek (Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty - i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko.

Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem (Cezary Pazura), na którego poluje emerytowany glina (Janusz Gajos), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.



Czy w dziesięć dni można wkurzyć trzy piękne kobiety, wykiwać szemranego biznesmena i zdobyć pięć milionów euro? Dołącz do gry i złap fuksa w kinie!

Premiera komedii gangsterskiej "Fuks 2" już 12 stycznia 2024 roku. Za dystrybucję filmu odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.