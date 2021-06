"Fucking Bornholm": Stuhr, Grochowska i długi weekend

Trwają zdjęcia do filmu "Fucking Bornholm" w reżyserii Anny Kazejak. W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską, Macieja Stuhra, Jaśminę Polak i Grzegorza Damięckiego. Gościnnie wystąpi Magnus Krepper. Projekt będzie prezentowany w prestiżowym programie New Horizons’ Polish Days Goes to Cannes na targach Marché du Film podczas 74. MFF w Cannes.

Maciej Stuhr i Agnieszka Grochowska na planie "Fucking Bornholm" /Jakub Stolecki /materiały prasowe

"Fucking Bornholm" to obraz pokolenia dzisiejszych 40-latków, współczesny komediodramat, który dotyka tematu tożsamości w czasach, gdzie znane nam do tej pory wzorce przestały mieć znaczenie.

Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?

Tak o projekcie mówi reżyserka i współscenarzystka, Anna Kazejak: - Wierzę, że istnieje duża szansa na opowiedzenie uniwersalnej, przejmującej historii o zmaganiu się ludzi z własną naturą, siłowaniu się z konwenansem. O odpowiedzialności za dzieci i za "drugą połowę". Szalenie istotny jest ton, w którym film zostanie opowiedziany - lekki i momentami zabawny. Chodzi nam bowiem o osadzenie tej historii w konwencji dramato-komedii, nie zaś ciężkiego dramatu.

Marta Lewandowska, producentka filmu, dodaje: - Historia przedstawiona w filmie umożliwia widzowi łatwą identyfikację. Przez to, że opowiada o relacjach rodzinnych, w które wszyscy jesteśmy uwikłani, stwarza odbiorcy przestrzeń do konfrontacji z własnymi doświadczeniami. Film będzie pokazywał konsekwencje braku szczerych rozmów wśród najbliższych.

Jak piszą organizatorzy New Horizons’ Polish Days Goes to Cannes - The Goes to Cannes to program, do którego zapraszane są najważniejsze festiwale, aby przedstawić zagranicznej branży wybrane przez siebie filmy, które nie mają jeszcze agentów sprzedaży, dystrybutorów, czy wyznaczonej premiery festiwalowej.

Producentem filmu jest Friends With Benefits Studio. Koproducentami TVN oraz Empik Go, który w 2020 r. wyprodukował "Fucking Bornholm" w formie serialu audio. Dystrybucja w Polsce: NEXT FILM.

Premiera kinowa planowana jest na 2022 rok.