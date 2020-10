"Free Guy": Rok chaosu i wybuchów

Najnowszy film z udziałem Ryana Reynoldsa, „Free Guy” w reżyserii Shawna Levy’ego, to jedno z niewielu hollywoodzkich widowisk, jakie prawdopodobnie pojawią się w kinach jeszcze w tym roku. Twórcy najnowszego teasera tej produkcji zdają sobie jednak sprawę z tego, że data premiery jest niepewna. Dlatego uwzględnili w tej zapowiedzi ewentualność przełożenia premiery.

Ryan Reynolds w filmie "Free Guy" /20th Century-Fox /materiały prasowe

Teaser rozpoczyna się krótkim montażem efektownych scen z filmu "Free Guy", które przedzielono zapowiedzią premiery. "W tym roku niepewności i chaosu, jedna rzecz pozostaje pewna. 'Free Guy' zadebiutuje w kinach 11 grudnia. Ale..." - widzimy w teaserze pomiędzy wspominanym chaosem, wybuchami i innymi katastrofami, jakie zobaczymy w nowym filmie z Reynoldsem. Chwilę potem następuje seria łączeń przez Zoom z występującymi w filmie aktorami.



"Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w 2020 roku, nagrajmy też kilka zapowiedzi z alternatywnymi datami premiery" - proponuje w trakcie połączenia z gwiazdami reżyser filmu "Free Guy". Aktorzy idą za propozycją Levy’ego i zapowiadają premierę filmu na święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Walentynki, świętowany w Stanach we wrześniu Labor Day, prawdopodobnie kwiecień, Dzień Niepodległości przed lub po następnymi igrzyskami olimpijskimi, Halloween "ale nie to, o którym wszyscy myślicie". A także przed uderzeniem asteroidy.



Teaser, w którym pojawili się Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery oraz Utkarsh Ambudkar, zapowiada premierę nowego zwiastuna filmu "Free Guy", którą zaplanowano na 5 października.

Reklama

Bohaterem filmu "Free Guy" jest Guy (Reynolds), łagodnie usposobiony pracownik banku, który odkrywa, że jest poboczną postacią z gry komputerowej. Taką, która przewija się w trakcie gry, ale gracze nie mogą się w nią wcielić. W związku z tym odkryciem, postanawia on zmienić swoją szarą codzienność i wyrusza na misję związaną z główną bohaterką gry, niejaką Molotov Girl (Comer). Tymczasem w świecie rzeczywistym sprawy związane z szefem firmy, która stworzyła grę (Taika Waititi), zaczynają przybierać sensacyjny obrót.