Informację o śmierci Wisemana przekazała jego rodzina oraz firma Zipporah Films, która dystrybuowała jego filmy. Reżyser zmarł w swoim domu w Cambridge w stanie Massachusetts.

Frederick Wiseman. Kariera

Wiseman urodził się 1 stycznia 1930 roku w Bostonie. Z wykształcenia był prawnikiem, pracował też jako nauczyciel. W 1967 roku zrealizował swój pierwszy dokument, "Titicut Follies", który skupiał się na pensjonariuszach szpitala dla osób uznanych za niepoczytalne. Film został później zakazany na 24 lata z powodu naruszenia prywatności pacjentów placówki.

W swoich kolejnych produkcjach Wiseman dokumentował funkcjonowanie placówek publicznych: szkół, szpitali, posterunków policji. Były one później wyświetlana przez stację PBS. Do 1997 roku kręcił przynajmniej jeden film rocznie.

Od 1996 roku realizował także filmy w języku francuskim. Jego twórczość zamyka "Menu przyjemności" z 2023 roku, opowiadający o rodzinie Troisgros, prowadzącej od 1930 roku uznaną restaurację.

Frederick Wiseman nie żyje. Był laureatem prestiżowych nagród

"Law and Order" z 1969 roku oraz "Hospital" z 1970 roku przyniosły mu trzy nagrody Emmy. W trwającym prawie sześć godzin "Near Death" z 1989 roku przedstawiał pracę lekarzy i pielęgniarek opiekującymi się osobami w ostatnich chwilach ich życia. Film otrzymał dwa wyróżnienia od Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) na festiwalu w Berlinie. W 2014 roku uhonorowano go Złotym Lwem w Wenecji za całokształt twórczości. W 2017 roku przyznano mu specjalnego Oscara.

Wiseman był żonaty z Zipporah Batshaw od 1955 roku do jej śmierci w 2021 roku. Od imienia jego żony wzięła się nazwa firmy, która dystrybuowała jego filmy.