Frederic Forrest: Stały współpracownik Coppoli

W jednej ze swych najsłynniejszych ekranowych kreacji - w "Czasie apokalipsy" - Forrest wcielił się w Jaya Hicksa - byłego szefa kuchni w Nowym Orleanie, który odpowiada za jedzenie na łodzi, którą płyną bohaterowie filmu. "Nie przyjechałem to po to, w ogóle tego nie potrzebuję. Wszystko, czego pragnąłem, to gotować" - krzyczy jego bohater, zanim zostanie ścięty.

Reklama