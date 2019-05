FrankoFilm: Festiwal Francuskojęzycznych Filmów w Zielonej Górze

Międzynarodowe gwiazdy kina spotkają się z młodzieżą podczas 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych FrankoFilm - Zielona Góra. Filmowe święto odbędzie się w dniach 23-26 maja.

Plakat festiwalu FrankoFilm 2019 /materiały prasowe

Festiwal FrankoFilm - Zielona Góra jest wyjątkową okazją dla setek młodych ludzi z całego świata na realizowanie swojej pasji do języka poprzez film. Do udziału w tegorocznej edycji festiwalu zgłoszono 45 filmów krótkometrażowych - najlepsze poznamy już pod koniec maja w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.

Międzynarodowy Festiwal Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych FrankoFilm - Zielona Góra to inicjatywa zapoczątkowana w 2002 roku przez Laurent Vavon, pełniącego obecnie funkcję dyrektora festiwalu, prezesa organizującego go Stowarzyszenia Artownia, nauczyciela akademickiego języka francuskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz koordynatora Dni Frankofonii w Zielonej Górze.

Przez ostatnie 15 lat, na Festiwalu FrankoFilm pojawiły się liczne osobistości związane ze światowym kinem, mające związki z Francją i kulturą francuską, m.in. reżyserzy: Rafael Lewandowski i Kasia Adamik, aktorzy: Agata Buzek, Wojciech Pszoniak, Elisabeth Duda i inni ludzie kina, tacy jak np. operator filmowy Yann Seweryn.

"Trudno uwierzyć, że minęło już 15 lat. Bardzo cieszę się, że nasza inicjatywa na trwałe wpisała się w kalendarium imprez kulturalnych rozpoznawalnych już nie tylko w Zielonej Górze, ale także w całej Polsce i na Świecie. Obecnie, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z kinematografią i językiem francuskim, które realizuje podwójną, edukacyjno-kulturalną misję, rozbudzając marzenia i pasje setek młodych filmowców, zarówno w Polsce, jak i w Europie. W tym roku, do festiwalu, oprócz filmów polskich, otrzymaliśmy zgłoszenia m.in. z Francji, Niemiec, Czech, a także Konga czy Meksyku" - mówi Laurent Vavon, pomysłodawca i organizator Festiwalu FrankoFilm - Zielona Góra.

Gościem honorowym tegorocznej edycji Festiwalu będzie wychowany i rozpoznawalny we Francji i Szwajcarii aktor młodego pokolenia - Philippe Tłokiński, w Polsce znany m.in. z tytułowej roli w najnowszym filmie Władysława Pasikowskiego "Kurier" - opowiadającego historię Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

W roli gościa specjalnego, towarzyszyć mu będzie Patrycja Volny, mieszkająca we Francji aktorka i piosenkarka, znana również z roli Marysi w filmie "Kurier", roli Dobrej Nowiny w filmie Agnieszki Holland "Pokot", czy głośnej produkcji Netflixa "1983".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kurier" [trailer] materiały dystrybutora

"Niezmiernie cieszę się z możliwości uczestnictwa w tegorocznej edycji Festiwalu FrankoFIlm - Zielona Góra. To naprawdę wyjątkowa inicjatywa, która mi, jako Polakowi wychowanemu za granicą jest szczególnie bliska. Polska i kultura francuska są właściwie od setek lat ściśle ze sobą powiązane, zwłaszcza w obszarze kinematografii. Uważam, że związek ten należy pielęgnować, czerpać z niego jak najwięcej, ale też, a może przede wszystkim - uświadamiać go najmłodszym pokoleniom" - dodaje Philippe Tłokiński, gość honorowy festiwalu.



Festiwal adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół średnich i studentów, którzy uczą się języka francuskiego, jest jednak również otwarty na młodszych uczniów. To oni właśnie, wykorzystując film krótkometrażowy jako formę wyrazu rozbudzają swoją pasję do sztuki filmowej i jednocześnie - języka francuskiego. Organizatorzy Festiwalu wierzą, że pozwala on na odkrywanie nowych, młodych talentów kinematografii.

"W mojej opinii, Festiwal FrankoFilm - Zielona Góra, to jedna z najbardziej wartościowych inicjatyw, pozwalających na zaszczepienie w młodzieży miłości do kina. Śledząc od lat festiwalowe produkcje filmowe, jestem niejednokrotnie zaskoczony, jak wysoki poziom artystyczny sobą reprezentują i jak wiele do zaoferowania mają młodzi filmowcy. Pamiętajmy, że FrankoFilm to nie tylko 4 dni festiwalowych projekcji, ale także liczne działania edukacyjne, śledzenie losów uczestników i wiele innych działań, które z pewnością zaowocują wyłonieniem wielu młodych talentów kinematografii" - komentuje reżyser Rafael Lewandowski, patron festiwalu.

Każda edycja oprócz projekcji filmów konkursowych zawiera także wiele innych atrakcji. m.in. projekcję filmu pełnometrażowego i spotkanie z odtwórcami głównych ról, spotkania ze znanymi osobistościami ze świata kina, master class prowadzone przez renomowanych gości, a także wystawy, pokazy i wieczór integracyjny.

Projekcje filmów podczas Międzynarodowego Francuskojęzycznego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych FrankoFilm - Zielona Góra są otwarte dla wszystkich - wstęp jest wolny.

Interia jest patronem Festiwalu FrankoFilm.