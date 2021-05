Frances McDormand jako Lady Makbet. Joel Coen reżyseruje

Platforma streamingowa Apple TV+ nabyła prawa do kolejnego głośnego tytułu. Będzie nim oparty na motywach "Makbeta" Williama Szekspira film "The Tragedy of Macbeth" ("Tragedia Makbeta"). To pierwszy obraz wyreżyserowany przez Joela Coena bez jego stałego współpracownika, brata Ethana. Zanim film trafi na Apple TV+, będzie można zobaczyć go również w kinach.

Główne role w tej czarno-białej adaptacji dzieła Szekspira zagrają Denzel Washington, który wcieli się w postać Makbeta, oraz Frances McDormand jako Lady Makbet. Reżyser tej adaptacji, Joel Coen ("Fargo", "To nie jest kraj dla starych ludzi"), określa swój film mianem "thrillera z tykającym zegarem". Coen i jego żona Frances McDormand opowiedzieli jakiś czas temu podczas spotkania na żywo na Instagramie, czym będzie różnić się ten film od innych adaptacji dramatu Szekspira.

"Ważny jest tutaj tytuł. Nie będzie to 'Makbet' tylko 'Tragedia Makbeta'. Nasi bohaterowie będą starsi. Zarówno ja, jak i Denzel jesteśmy starsi niż zwykle są aktorzy grający role małżeństwa Makbetów. Przekroczyli już menopauzę i wiek, w którym można zostać rodzicami, a to wywiera presję na ich ambicjach dotyczących zachowania korony. To ich ostatnia szansa na chwałę. Zmienia to podejście do opowiadanej historii i to moim zdaniem jest prawdziwym geniuszem adaptacji Joela. Mamy tu napięcie, niemal słyszymy tykający zegar. Czas się kończy, nie tylko dla bohaterów, ale też rozpędza fabułę"- powiedziała McDormand.

Nie tylko Makbetowie myślą o własnej chwale. Film Coena w repertuarze platformy Apple TV+ to znak, że jej szefowie poważnie myślą o przyszłorocznych Oscarach. "The Tragedy of Macbeth" to jeden z kilku filmów, do którego prawa znalazły się w rękach tej właśnie platformy. Innym głośnym tytułem Apple’a jest bez wątpienia "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese. Apple TV+ pokaże też m.in. świetnie przyjęty na festiwalu w Sundance film "CODA" w reżyserii Sian Heder. Dają one szanse na to, że platforma zdobędzie uznanie nie tylko na rynku serialowym - to tam obejrzeć można wielokrotnie nominowany do nagród Emmy i Złotych Globów serial "The Morning Show" - ale i filmowym.

W pozostałych rolach w "The Tragedy of Macbeth" wystąpią Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling, Brendan Gleeson. Nieznana jest jeszcze dokładna data premiery filmu.