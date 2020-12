Frances McDormand: 63 lata i okładka "Vogue’a"

Zdjęcie dwukrotnej laureatki Oscara Frances McDormand zdobi okładkę styczniowego numeru najbardziej prestiżowego modowego pisma na świecie - amerykańskiego magazynu "Vogue" . W środku jest też wywiad z aktorką, która wyznaje, że jest z owej okładki bardzo dumna. "Bycie istotną i widoczną w popkulturze jest dla mnie, 63-letniej kobiety, czymś niezwykle satysfakcjonującym" - przekonuje gwiazda.

Frances McDormand wyznaje, że propozycja, którą dostała od redakcji "Vogue'a", to dla niej wielki zszczyt /Amy Sussman /Getty Images

Frances McDormand to jedna z najbardziej utalentowanych aktorek w Hollywood. Znana z ról w takich filmach jak "Fargo", "Missisipi w ogniu" czy "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" w swojej karierze otrzymała dwie statuetki Oscara, Złoty Glob, Satelitę oraz nagrody Emmy i BAFTA. Doceniana przez widzów i krytyków McDormand trafiła właśnie na okładkę uznawanego za biblię mody amerykańskiego magazynu "Vogue". Na fotografii autorstwa Annie Leibovitz pozuje bez makijażu, ubrana w ciemnobrązowy, luźny garnitur i sportową bluzę z kapturem. Jak przyznaje, propozycja, którą dostała od redakcji kultowego pisma, uznaje za wielki zaszczyt, którego się nie spodziewała.



Instagram Post

Reklama

"Bycie istotną i widoczną w popkulturze jest dla mnie, 63-letniej kobiety, czymś niezwykle satysfakcjonującym. Nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że dostąpię tego zaszczytu, zwłaszcza biorąc pod uwagę rzeczy, które mówiono mi na początku kariery. Jestem z tego naprawdę cholernie dumna" - wyznała McDormand w opublikowanym w tym numerze wywiadzie, który przeprowadziła Abby Aguirre. Choć dziś nikt nie kwestionuje talentu amerykańskiej aktorki, jej początki w branży filmowej nie należały do najłatwiejszych. Gwiazda wspomina, że gdy debiutowała na ekranie, często spotykała się z odrzuceniem ze strony reżyserów i producentów. "Nie byłam ładna, nie byłam słodka, nie byłam piękna, nie miałam odpowiedniego ciała" - zaznaczyła.

McDormand zaczęła być wówczas obsadzana w rolach "przyjaciółek", gdyż z uwagi na rzekome niedostatki urody, żaden filmowiec nie chciał jej powierzyć głównej roli. "To nie była moja decyzja. Po prostu na nic więcej nie mogłam wtedy liczyć, więc musiałam się z tym pogodzić i iść do przodu" - zdradziła. Przełomowym momentem w karierze okazała się dlań rola w thrillerze "Fargo". Zagrała w nim Marge Gunderson, ciężarną policjantkę, która prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa. Za tę rolę McDormand zdobyła swojego pierwszego Oscara. Jej mąż, reżyser Joel Coen napisał tę postać wraz ze swoim bratem Ethanem specjalnie dla niej.

Wideo "Fargo": Official Trailer

Aktorka opowiedziała magazynowi "Vogue" również o tym, jak wyglądały początki jej znajomości z Coenem, z którym jest w związku od 38 lat. Okazuje się, że tym, co urzekło ją w filmowcu, było jego zamiłowanie do literatury. Para nawiązała bliższą relację na planie filmu "Śmiertelnie proste", w którym McDormand zagrała jedną z głównych ról. Poprosiła wówczas Joela o książkowe rekomendacje. Reżyser podarował jej kilka powieści m.in. Raymonda Chandlera i Dashiella Hammetta sugerując, by zaczęła od kultowego kryminału Jamesa Mallahana Caina "Listonosz zawsze dzwoni dwa razy". "To jedna z najgorętszych książek wszech czasów. Uwiódł mnie wyborem książek. A ja później uwiodłam go rozmową" - wyznała McDormand. Para wzięła ślub w 1984 roku.

Obecnie aktorka promuje swój najnowszy film zatytułowany "Nomadland". To ekranizacja głośnej książki Jessicki Bruder opowiadającej o wybudzonych z amerykańskiego snu współczesnych nomadach, którzy z braku perspektyw zdecydowali się obniżyć koszty życia do minimum i zamienić domy na kampery. Filmowa adaptacja z Frances McDormand w roli głównej śledzi losy sześćdziesięcioletniej kobiety, która po tym, jak straciła swój dobytek na skutek recesji, wybiera wędrowne życie. "Nomadland" na ekrany polskich kin trafić ma 29 stycznia 2021 roku.