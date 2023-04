"Obecność" i "Forrest Gump" zostaną usunięte z Netfliksa. Ostatnie dni, by je obejrzeć

Zostało już tylko kilka dni, by obejrzeć wybrane filmy, zanim zostaną one usunięte z biblioteki Netfliksa. 30 kwietnia z platformy streamingowej znikną dwie części " Obecności ". Filmy opowiadają historię Eda i Lorraine Warrenów (Patrick Wilson, Vera Farmiga), światowej sławy badaczy zjawisk paranormalnych.

Z Netfliksa zostanie usunięty również klasyk wszech czasów - " Forrest Gump ". Nagrodzony sześcioma Oscarami film z Tomem Hanksem w roli głównej jest dostępny na Netfliksie do 30 kwietnia.

Wiadomości Z HBO Max znikną wszystkie filmy z serii o Harrym Potterze. Do kiedy można oglądać? To nie jedyne filmy, które wkrótce znikną z giganta streamingowego. Zostało kilka dni, by zobaczyć takie tytuły jak: "Kosmiczny mecz", "Ocean's 8", "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" czy "Lepiej być nie może".

Jakie produkcje zostaną usunięte z Netfliksa? [kwiecień 2023 r.]

Poniżej lista filmów, które zostaną usunięte z biblioteki Netfliksa 30 kwietnia.

"Obecność"

"Obecność 2"

"Coffee for all"

"Klaskacz"

"Food on the go"

"Ella zaklęta"

"Kosmiczny mecz"

"Galeria złamanych serc"

"Ocean's 8"

"Lepiej być nie może"

"Powrót z Cleveland"

"Znowu Gwiazdka"

"Gliniarz z Beverly Hills"

"Podróż na Tajemniczą Wyspę"



"Przewrotny umysł"

"Baby są jakieś inne"

"Rodzinne Rewolucje"

"Świąteczny szok"

"Forrest Gump"

"Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"

"Jailbreak"