Florence Pugh zagra tytułową rolę w kryminale „The Maid”

Sukces ubiegłorocznego filmu „Na noże” przywrócił zainteresowanie klasycznym kryminałem. Kolejną produkcją w duchu ekranizacji książek Agathy Christie będzie film „The Maid” („Służąca”) z Florence Pugh w roli głównej. Interesujący jest wybór głównej bohaterki, tytułowej służącej. Wszak wiadomo, że w klasycznych kryminałach mordercą często jest lokaj.

Florence Pugh to wschodząca gwiazda kina, która swoją rosnącą pozycję przypieczętowała nominacją do Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Małe kobietki". Oprócz tego w ubiegłym roku mogliśmy oglądać ją jeszcze w takich filmach jak m.in. "Midsommar. W biały dzień" czy "Na ringu z rodziną". Gdyby nie pandemia COVID-19, jeszcze w tym roku do kin trafiłaby też "Czarna Wdowa" Marvela z jej udziałem. Premiera tego filmu została jednak przełożona na przyszły rok. A dokładniej na 7 maja.



Również w przyszłym roku powinny rozpocząć się zdjęcia do nowego filmu, którego Pugh będzie gwiazdą i producentką. To kryminał "The Maid", którego bohaterką - jak podaje portal "Deadline" - będzie pokojówka Molly, która jest perfekcjonistką w swojej pracy i zna wszystkie tajemnice gości przebywających w sprzątanych przez nią pokojach. Wkrótce Molly zagłębi się w sam środek morderczego półświatka.



Scenariusz filmu "The Maid" oparty zostanie na motywach książki Nity Prose, która do księgarń trafi dopiero w 2022 roku. Powieść opisywana jest jako połączenie zagadek kryminalnych znanych z dzieł Agathy Christie i książki Honeyman Gail "Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze".



To niejedyna produkcja, z którą związana jest teraz Florence Pugh. Aktorka pracuje też na planie nowego filmu Olivii Wilde "Don’t Worry Darling". Ponownie wcieli się też w postać, którą zagrała w czekającym na premierę filmie "Czarna Wdowa". Teraz Jelenę Biełową zagra w serialu Marvela/Disneya "Hawkeye", gdzie wystąpią też m.in. Jeremy Renner, Hailee Steinfeld i Vera Farmiga.